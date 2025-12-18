案情急轉！律師曝「黃明志毒品尿檢呈陰性」 吸毒指控恐生變

律師透露，黃明志的毒品尿檢呈現陰性，吸毒指控恐會被撤銷。（翻攝自臉書@黃明志）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅命案，案件目前仍在審理中，他今日因染上流感向法院告假沒出庭，委任律師鄭清豐透露，黃的尿檢報告對毒品呈現陰性反應，故認為檢方可能會撤回對其的吸毒指控。

現年42歲的黃明志10月22日晚間，在警局經尿檢被驗出體內含有安非他命、冰毒、K他命與大麻，故觸犯吸毒罪，同時他也於當日下午被指控持有疑似搖頭丸的毒品，被控犯下毒品相關法律。對此，黃明志10月24日對兩項罪名均不認罪。

綜合《中國報》報導，黃明志涉及毒品案件於今（18日）上午開庭，律師鄭清豐表示，黃的擔保人已向法庭提交病假證明及相關報告，更稱已獲檢方告知，且黃的尿檢結果呈陰性，故請求案件擇定於下週一（22日）再次開庭。

鄭清豐說明，驗尿報告為全案最核心關鍵，既然報告證實黃明志身體並無藥物殘留，顯示原本對黃明志的吸毒指控無法成立，故認為檢方很可能會撤銷這項罪名。鄭清豐也透露，黃明志是因為確診甲型流感而不克出庭，並獲從昨日算起的3天病假。

