案情逆轉！新店昨傳捷運車廂持刀 警深入追查竟是婦人故意謊報

新北市新店捷運站昨（9日）晚間傳出有人在捷運車廂持刀，警方獲報後不敢輕忽，派遣警力持盾牌到場查看，但最後並未發現報案內容所稱的對象，原以為是民眾誤報，但經警方深入追查，發現52歲吳姓女子疑有故意謊報之嫌，經通知吳女到案後，依未指定犯人誣告罪嫌函送台北地檢署偵辦。

新店警方昨日晚間7點37分接獲行控中心報案指出，捷運新店站311車次後3節車廂內有男子持刀，需要警方到場協助，警方立即派員持警用盾牌到場警戒、搜索，並調閱車箱、月台監視器查看，根據報案內容指出，疑似持刀的男子為頭戴帽子的老人，但警方經比對監視器畫面，並未發現特徵相符的可疑人士，一度研判可能為誤報。

吳女謊報捷運有人持刀遭警方帶回調查。翻攝畫面

但警方昨晚深夜11點左右，循線找到當時報案的吳姓婦女，本欲確認當下的情況已釐清案情，卻發現吳女對案情含糊其辭、交代不清，且不配合指認說明，研判有刻意謊報之嫌，因此警詢後依《刑法》未指定犯人誣告罪嫌函送法辦。



