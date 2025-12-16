案發前一天在派對上大吵 導演羅伯雷納之死更多內幕曝光

2025年9月，導演羅伯雷納（左起）、妻子蜜雪兒、三女羅米、次子尼克、長子女友瑪麗亞、長子傑克，一起出席《搖滾萬萬歲：傳奇再續》首映。（東方IC）

關於導演羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒（Michele）在家遭刺殺身亡，目前有更多細節披露。洛杉磯警方已經以兩項謀殺罪名逮捕了他們的兒子尼克（Nick）。此外也有人指出，案發前一天的週六，他們受邀參加奧斯卡獎主持人康納歐布萊恩（Conan O’Brien）的耶誕派對，卻在派對上大吵、不歡而散。

在案發後，他的家人發表一份聲明，沉痛哀悼羅伯與蜜雪兒的不幸身亡，「我們對此損失感到心碎，在這難以置信的痛苦當下，請給我們隱私。」洛杉磯警方已經證實，尼克沒有保釋，而是因觸犯謀殺罪被逮捕。

尼克過去曾有毒癮，也經常進出勒戒中心，最高紀錄累積了17次之多。在10年前的訪問中，羅伯也承認他們的關係並不穩固，「當尼克告訴我們這樣做對他不管用的時候，我們根本沒聽進去。我們應該聽孩子說話。」蜜雪兒補充，他們都受到一些專家的建議影響，認為尼克是騙子，「所以我們對這些說法深信不疑。」後來在2015年半自傳電影《我是查理》（Being Charlie），尼克改編了自己的經歷，交給父親羅伯執導，他表示當年如果不願意按照父母的意願進去勒戒中心，那麼只能選擇無家可歸這條路，「我曾在緬因州、紐澤西州、還有德州都是無家可歸，只能在街上過夜，我待了幾個星期，那並不有趣。這造就了現在的我，我不得不面對這些事情。」

但在案發前一天，也就是美國時間2月13日週六晚間，當他們受邀參加奧斯卡獎主持人康納歐布萊恩的耶誕派對，卻在派對上發生了爭執。據悉尼克的行為把大家都嚇了一跳，隨後羅伯與蜜雪兒提早離開派對。參與派對的人士透露，「尼克把大家都嚇到了，表現很瘋狂，一直問別人他是不是很出名。」

在傳出不幸的消息後，好萊塢許多過去曾與羅伯合作過的影星，都發表悼念聲明。阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的前妻，瑪麗亞雪佛（Maria Shriver）表示，她與羅伯夫妻是非常好的朋友，可以說都是在同一時間成家立業、身為家長、「我們一起哭、一起玩，一起作夢。上週我們才一起吃晚餐，他們處於人生中最好的位置，彼此相愛，熱愛朋友、家人，也熱愛這個國家。我希望人們記得他們是兩個才華橫溢、善良、有趣、充滿愛心、愛國的人，他們深深地愛著對方。」

