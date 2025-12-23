案發前一天張文現蹤！ 誠品南西「服務台對話」曝 謊稱要看聖誕樹

檢警持續調查1219北市隨機攻擊事件，最新監視器畫面顯示，凶嫌張文於案發前一天下午6點多已先赴誠品南西店探勘環境。監視器中可見他走到服務台詢問能否上頂樓，謊稱想要上頂樓拍攝聖誕樹，雖遭婉拒，但他仍在五樓來回走動，仔細觀察現場。調查發現張文犯案手法縝密。

監視器拍下張文在犯案前一天，赴誠品南西店詢問櫃檯客服能否上頂樓，謊稱他想拍聖誕樹。（圖／警方提供）

監視器畫面清晰記錄了張文在案發前一天（12月18日）的可疑行動。當時他頭戴鴨舌帽，背著側背包，左手提著一袋紙袋，腳步從容地進入誠品南西店。畫面顯示他於18時47分抵達誠品南西店，直接前往服務台詢問客服人員能否上到5樓。張文當時謊稱自己是想觀看聖誕樹，但客服人員以不對外開放婉拒他的要求。

儘管被拒，張文仍在百貨公司五樓來回徘徊，時而快步走動，時而突然停留。當時現場有許多民眾從他身旁經過，一般人可能以為他只是在找人，但實際上他正在腦海中反覆計算著傷人計畫及撤離路線。

進一步分析張文的犯案步驟，可以看出他先是縱火製造混亂，再選擇通道眾多的台北車站丟信號彈以便於自己撤離。他選擇在室內而非路面行動，可能是因為北車內有台鐵、高鐵、捷運等多個管理單位的監視系統，而地面上的監視器則更容易被警方系統快速追蹤。

在整個犯案過程中，張文途中兩度更換交通工具，還五次變換裝扮。調查還發現他似乎了解警方交班及巡邏簽到的時間，特意選在這段時間下手。這些跡象都顯示出張文的犯案計畫極為精密，事先已做好周詳準備。

