案發前一週2度北車用餐 疑提前場勘.多次實地演練

警方持續追查北車、中山隨機殺人案，發現嫌犯張文花了將近兩年縝密計畫，從去年4月就開始陸續購買裝備以及煙霧彈。不只如此，我們獨家掌握到張文在北車2樓一家餐廳的訂位紀錄，發現他在犯案的前一週，也就是10日以及12日，兩度前往用餐，推測早在一週前就已經在場勘並實地演練。張文不只安排每日作息表以及犯案計畫，手機也幾乎沒有通訊紀錄，被懷疑一切的「自律謹慎」，全是犯罪計畫的一環。

留著斜劉海戴眼鏡，嫌犯張文犯下台北市，隨機攻擊案件造成4死11傷，警方發現，他花了將近2年縝密計畫，不但多次變裝更換交通工具，先前還不只一次實地勘察。

記者李采臻說：「警方循線調閱這邊的監視器，發現張姓嫌犯早在作案之前，就在台北車站這邊徘徊，不僅如此，他在一週之前，還兩度來這裡的2樓用餐，顯見他場勘的時間，可能比我們想像得還要早。」

位於北車二樓的這家店，右手邊是家庭座位區，左手邊有一整排雙人位，我們掌握到張文的訂位紀錄，包括10日晚上7點，以及12日下午2點，都是透過手機號碼訂位，一個人來用餐，可見他在一週前，就前往實地演練無數次，假扮路人走出來那一段，張文在台北車站犯案後，還假扮路人若無其事走出來，他對於這場襲擊做了不少準備，他的雲端空間除了犯案計畫，更被找到極度自律的時間表，清楚安排每日吃飯休息時間，此外還有地圖，標註縱火以及攻擊地點。

攤開時間軸，他在去年4月就陸續購買煙霧彈及裝備，12月更密集出現在北車.中山區，19日才隨機攻擊，警方發現他當天，沒帶手機在身上，平時網路使用也大多以wifi連線，顯見連滅證方式都早已規劃，增加辦案難度，張文的手機，也幾乎沒有通訊紀錄，獨來獨往謹慎自律，不容一絲差錯，警方持續突破，要了解作案動機。

