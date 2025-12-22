案發前2日搬運武器進旅館 張文犯案前超商掏千元買豆漿獨坐發呆 9

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

恐攻魔人張文在19日分別在北捷及南京西路丟擲煙霧彈並隨機殺人，釀成4死11傷慘劇，經過警方連日追查，除了發現張文自2024年4月起至2025年間，陸續購買防毒面罩、煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐及甲醇等犯案工具外，並耗時一年半時間計劃及準備；警方另外調閱相關跡證，也發現張文犯案過程極為冷靜縝密，不斷更換交通方式及變裝，為的就是躲避、拖延警方查緝。

警方調查，早在12月17日下午3時45分，張文就從租屋處獨自1人搬運「做案物品」至旅館，12月19日犯案前的下午3時27分至47分，他還去中山區林森北路一家全家超商購買豆漿，接著在座位區停留10分鐘，不時放空發呆，偶爾看看手錶，似乎在思考如何執行作案計劃。

廣告 廣告

案發前2日搬運武器進旅館 張文犯案前超商掏千元買豆漿獨坐發呆 11

而張文在北車扔擲煙霧彈後，也頻繁切換交通工具，除了交替騎機車、租借U-Bike、步行等方式，刻意製造偵查斷點，試圖誤導警方追查方向，且移動範圍還橫跨不同行政區，具有高度流動與隨機性。

案發前2日搬運武器進旅館 張文犯案前超商掏千元買豆漿獨坐發呆 13

此外，張文還多次變裝並混入人群，犯案期間頻繁更換衣物，並利用捷運台北車站與中山站商圈人潮密集特性作為掩護，然後再丟擲煙霧彈，企圖干擾監視器影像追蹤。

案發前2日搬運武器進旅館 張文犯案前超商掏千元買豆漿獨坐發呆 15

而張文自2025年4月起開始密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精，2025年1月又假借生存遊戲名義，透過網路買入24顆煙霧彈，同年11月再購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇。警方研判張文很明顯就是經過縝密規劃與事前準備，預謀犯下這起恐怖殺人案。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

清潔工遭比中指超不爽 凌晨持開山刀路上閒晃「要找對方問清楚」

張文縱火持刀攻擊案 黃捷：跨轄區通報調度仍有強化空間

【文章轉載請註明出處】