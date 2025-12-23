案發時無人在場值勤！捷警缺工靠保全補強 北車跨5單位權責劃分複雜

記者黃子鳳、薛學華／台北報導

北捷隨機殺人案，捷運警察直到事發10分鐘後才抵達，北市議員游淑慧爆料，在傍晚尖峰時刻出現整整一小時的警力空窗期。對此，捷運警察澄清是執勤警力太少，當時正忙著簽附近9個巡邏箱。捷警長期不足，168位外勤要負責117站點，長期缺工，難以負荷。

19日發生的北捷隨機殺人案，捷運警察直到事發10分鐘後才抵達，遭疑警力在尖峰時刻出現空窗期。

1219北捷隨機殺人案後，台北捷運警察見警率明顯提升，防彈背心、槍枝、警棍、辣椒水、臂盾，全副武裝、來回巡視，而事發當天警力規格遠不如此，甚至北市議員游淑慧爆料，當天傍晚5點23分，嫌犯張文丟擲煙霧彈，一分鐘後行控中心收到火警警訊，3分鐘後站長和保全抵達，但事發10分鐘後捷運警察才抵達，問題出在警力竟然有空窗期。

國民黨台北市議員游淑慧：「你的勤務排班在有限的人力底下，不應該要去排上下課、上下班的尖峰時段嗎？會不會他（嫌犯張文）也去了解到這個勤務的空窗期？」

案發當下，事發現場沒有捷運警察，但不是勤務空白，而是人力值勤忙不過來。

北市警局捷運警察隊行政組長江金紋：「其實空一個小時，是我們剛好簽巡完M8（八號出口）的巡邏箱，到下個點去簽巡，而且台北車站這個點很大，要簽巡九個巡邏箱。」

根本問題就在警力不足，截至2024年9月底，台北捷運通車路線總長度超過150公里，但北市警局所規劃的捷運警察隊人力，117個捷運站體只有168名警力，分成四個分隊，各有30到40幾名警力，及另一個專責刑案偵辦的刑事組，每個分隊平均每天上班人力約20多人。

捷運警察隊出面說明，警力嚴重不足，117個捷運站體只有168名警力。

外勤以兩小時為一班，分成捷運站及列車巡邏、一組兩人，及熱點守望、一次1人，機動分配，而內勤人員要負責接聽報案電話以及受理報案筆錄，還有預備突發出勤的備勤警力。

舉台北車站及中山捷運站轄區的第一分隊來說，上班尖峰時刻早上8點到10點，只有共8名警力，未來在總警力不變下，將增加到共10人緊急因應。

北市警局捷運警察隊行政組長江金紋：「會有滾動式作調整，有時候前一個時段在這邊，下個時段過去中山，在台北跟中山兩個來交替編排勤務，變成讓它就在就近的地方巡視，機動性比較強。」

捷運警察長期不足，一直以來還得靠北捷保全來協助。

事發後，北捷近期出現大量警察巡邏。

北市警局捷運警察隊行政組長江金紋：「總共台北捷運公司這邊聘請了有一般保全242人，另外再聘請菁英保全有32位，駐守在比較重點站體。」

每次發生隨機傷人攻擊等案後，捷運警察短時間動起來，但總人力不足，問題依舊無解。

除此之外，台北車站範圍大，警力單位權責劃分複雜，捷運站本體是捷警轄區，平面閘門外屬中正一分局，而台鐵、高鐵由鐵路警察管，閘門外又是捷運警察負責。

台北車站範圍大，警力單位權責劃分複雜。

另外，台北地下街分不同區域，分別由中正一、大同和萬華分局負責，往往案件發生後，民眾通報地點有誤，會耗費時間來回確認。

近年來，捷運警察人力流失，基層多年沒補，這張安全網靠著單薄人力撐著，誰該為了強化安全網負起責任？

