案發路燈全亮 校方天天夜巡

馬國女大生命案過後，事發地點的台鐵沙崙橋下道路的路燈，每一盞燈都亮了，整條路燈火通明。（曹婷婷攝）

馬來西亞鍾姓女大生跨海來台求學，理由之一就是「台灣很安全」。命案發生後，治安與校園安全引發高度討論，遭詬病的台鐵沙崙橋下便道沿線路燈不亮、校園安全網的漏洞也逐一補強；歸仁大潭里長林俊成說，現在整條路上、每盞燈都是亮的。

馬國女大生之死一度引來各方輿論炮轟，其中以台鐵沙崙橋下的道路多年不亮飽受抨擊，加上地點偏僻，入夜後人煙罕至，儼然淪為治安死角。

大潭里長林俊成說，現在沿著台鐵沙崙橋下行走，整條路的路燈都是亮的，周邊也加裝許多監視器，且除了學校校安人員巡邏，派出所也加強巡查，讓往來民眾、學生明顯更有安全感。不過，鑑於當地還是比較偏僻，他說，包括學校跟警察也都會宣導，提醒學生避免在該路段獨自行走，盡可能結伴同行。

針對校園安全網破洞，長榮大學表示，案發後學校全面強化4項作為，提升校園安全。包括加強校內外照明設備；每2個月召開校安會議，掌握校園設施安全問題，以及針對學生輕生、自傷案件，請心理諮商師給予必要協助；設置24小時營運的校安中心，從多角度監視器牆掌握校園安全；校安人員每天進行夜間校外巡邏，最遠至三井Outlet。

此外，學校也與歸仁警分局合作，在歸仁警分局、台鐵橋下設置巡邏箱，確保學生行走的每一哩路都是安全的。面對凶手死刑逆轉，校方昨回應，尊重司法判決與相關法律程序，除了持續跟進判決結果，校方也會繼續陪伴、關心家屬。

而鍾姓女大生昔遭擄走的事發地點橋下，原本相當陰暗的橋下空間，校方也透過裝置藝術加以美化，象徵走出陰影、重拾安全與希望。