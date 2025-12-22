案發9分鐘警僅獲報「火警.有人傷」 北捷認：不知隨機攻擊

台北市 / 綜合報導

台北市議會交通委員會今（22）日針對北捷1219隨機攻擊案召開會議，議員詢問，北捷和警方究竟是何時掌握此案為刀械傷害案？但警方回應，從17點23分嫌犯開始犯案，到17點32分一共接獲6通報案，都僅指出發生火警、且有民眾受傷，北捷也坦承，當下監視器只拍下煙霧瀰漫、有民眾倒地，並未發現凶嫌身影；北捷指出，已經檢討程序，未來一旦有民眾受傷倒地，就會升級為危安事件，通知所有旅客疏散，寧可做過頭再來澄清，也不讓民眾暴露在危險狀態。

濃濃煙霧從上方飄散到捷運月台，警報聲不斷重複發生火災，拍下影片的民眾表示，當時還聽到瓶子摔落爆炸和尖叫聲此起彼落，這一幕發生在19日傍晚5點26分，等車的民眾紛紛驚恐張望，有網友指出因為沒有人工廣播，完全沒掌握到當時樓上竟然正在發生隨機攻擊事件。

廣告 廣告

台北市議員(國)徐弘庭說：「我們的警察局都沒有接到說，這是一個持械行為的案件，(目前是這樣)。」台北市議員(國)游淑慧說：「可是29分的時候(北捷)就已經接觸到傷者了耶，判斷不出來那個從胸口流血，跟煙霧彈一點關係都沒有嗎，判斷不出來嗎。」

北捷承認當時行控中心，從監視器畫面中只發現煙霧瀰漫並沒看到凶手持刀，以為是發生火警事故才只有啟動火災警報，還原時間軸，17點23分張文在捷運站丟擲煙霧彈，不到一分鐘捷運勤務中心就收到火警警訊，17點25分通報警方同時啟動警報通知旅客疏散，一直到17點32分前警方總共收到6次報案，但只獲報發生火警並有民眾受傷，卻都沒有掌握現場發生有嫌犯持利器隨機攻擊事件。

台北市議員(民)簡舒培說：「除了就是說，是火災(警報)之外，其實沒有另外其他的通知。」台北市議員(國)游淑慧說：「不管要發布細胞簡訊或廣播，第一個要務，是你要掌握狀況啊。」台北捷運公司總經理黃清信說：「我們已經檢討程序，只要跨區域，我們就開始升級到類似恐怖危安事件，寧可做過頭，再來澄清，也不要讓民眾暴露在一個危險的狀態。」

依據北捷的意外事故SOP，勤務中心首先會報警，再對人員進行控管疏散，其中就包含人工廣播，並開啟捷運閘門讓民眾免刷票儘速出站，就怕錯失黃金疏散時間，北捷承諾會檢討程序，未來一旦發生有民眾受傷倒地的情況，將立即升級成危安事件，以免悲劇再度發生。

原始連結







更多華視新聞報導

北捷再傳恐嚇預告！ 嫌犯自稱「張文朋友」揚言引爆

張文籌謀近2年！用假名.假借「生存遊戲社團」買煙霧彈

北市兩地隨機攻擊 警73分鐘掌握張文身分圍捕

