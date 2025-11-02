案量全國之冠 人力長期不足 消保官平均每人負擔3000件

台北市消費爭議申訴案件量長年居全國之冠，市議員張斯綱指出，目前台北市法務局消保官法定編制6人，實際執勤人力長期不足，人力最短缺時僅剩4人，平均每人需負擔超過3000件案件，嚴重影響處理品質，近3年僅有3件裁罰紀錄，要求法務局增加消保官人力以提高裁罰效能。法務局長連堂凱回應，已啟動職缺補實作業，會持續精進人力調派、福利待遇。

根據統計，台北市消費爭議申訴案件民國112年2萬784件，占全國比例26％；113年1萬9564件，占全國比例25％，今年截至9月已達1萬4853件，占全國比例26％，近3年申訴案件量皆占全國總量約四分之一。

張斯綱指出，法務局面對龐大申訴案量未能有效提升處理效率，近3年協商不成立率維持5成以上、調解不成立率更高達6成至7成，今年甚至呈現上升趨勢，更令人詫異的是，近3年僅有3件裁罰紀錄，罰鍰金額介於5萬元至15萬元不等。

他表示，法務局消保官法定編制6人，實際執勤人力長期不足，今年7至10月執勤人數4人、目前僅5人，以今年截至9月共1萬4853件申訴案計算，4人平均每人必須負擔3713件、5人2971件，平均每個工作日需處理15件以上，根本無暇深入調查。

連堂凱回應，已主動啟動職缺補實作業，消保官任務繁重且責任重大，因此在人力調派、福利待遇等事項，值得中央與地方政府共同重視，以守護消費者權益。