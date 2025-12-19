一案一社工撫平北市暴徒受害者傷痛 蔣萬安：全面提高大型活動見警率

台北市長蔣萬安（中）表示已啟動暴徒受害者與家屬「一案一社工」專案慰問與法律扶助。（圖／翻攝自台北市政府媒體群組）

台北市長蔣萬安今（19）日深夜表示，將啟動「一案一社工」對當日台北車站與捷運中山站暴徒慘案受害者與家屬給予全面協助，北市法務局也已經確認啟動後續保全等法律作為，全力替傷者與亡者討公道。

台北車站捷運M8出口處的地下一樓月台層在今天17點24分左右傳出遭投擲煙霧彈，搞得地下穿越層濃煙密布，原來是一名27歲張姓通緝嫌犯扔擲多顆煙霧彈，還持刀砍傷來勸阻的57歲余姓保全男子，余男當場失去生命跡象，送醫不治。隨後張嫌趁亂逃逸回博愛特區租屋處，進一步於約1小時後步行前往800公尺遠的捷運中山站商圈再度犯案。

北市暴徒無差別攻擊已導致4人身亡並搞得社會人心惶惶。（圖／翁靖祐攝）

張嫌在中山站南京西路上繼續扔擲煙霧彈引發騷動，接著持長刀沿路揮砍路人，期間27歲蕭姓男機車騎士頸部遭砍重傷，稍早傳出因傷勢過重搶救不治，張嫌持續跑進一旁誠品書店南西商場，隨後在警網包圍下疑似畏罪墜樓傷亡，另有一名原命危的37歲王姓男子深夜10時左右也不幸離世。目前遺憾包含犯嫌在內已有4人（張嫌、余男、蕭男、王男）經搶救後不治，此外還有另5人身受輕重傷治療中。

蔣萬安對此指出，剛剛已緊急召開北市府跨局處會議，立刻由自己主持成立1219台北市緊急維安應變小組，緊急醫療照護當然必要，後續也會啟動一案一社工，給予全面的後續協助，同時還有「醫療綠色通道」優先處理傷患大小事，另外後續家屬心理、法律各層面的相關協助也持續在做。

蔣萬安預告，現在耶誕節與跨年將屆，台北市大型活動接踵而來，接下來的各項大型活動會全面提升警力，各地見警率也會提高，另外捷運站也會每日動員70名警力加強巡邏，並請求中央警政署派遣85名支援維安警力，非常感謝警員同仁擔待，希望儘速平息傷痛。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

