桌上杯子集體遭殃怎麼辦？看懂貓咪總愛「推倒物品」的心理原因 !

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主遇過，明明桌面整齊，貓咪卻把杯子、筆筒等物推落地。這正是牠們的探索本能、環境掌控欲與好奇心的自然表現；理解背後心理，能幫助飼主更有效引導，減少物品損壞。

探索世界的本能驅動

貓咪天生好奇，牠們透過觸碰與推動物品來感受重量、形狀與反應，藉此認識周遭環境，推倒物品的行為，其實是一種感官探索方式，透過互動了解哪些物品可以移動、哪些表面會產生聲響，對幼貓尤其明顯，是牠們學習因果關係與環境回饋的重要過程。

廣告 廣告

推倒行為滿足貓咪對環境的掌控欲，牠們藉此測試物品穩定性，也觀察主人反應，強化心理安全感。圖:istockphoto

掌控環境的心理需求

貓咪喜歡在熟悉環境中維持掌控感，當桌面上擺放了各種物品，牠們會透過推倒、移動，了解這些物品是否會阻礙牠的活動，或者測試主人的反應，這種行為同時滿足牠的心理掌控需求，也是一種邊界探索，尤其對空間敏感、對變化警覺的貓咪更常出現。

好奇心與刺激回饋加強行為

當物品掉落發出聲響或滾動時，貓咪會獲得即時的感官回饋，這種聲音刺激與運動效果會強化牠的行為，久而久之，貓咪可能將這種「推倒物品」視為遊戲或有趣的探索方式，特別是當牠單獨在家或缺乏其他互動刺激時，這種行為更容易頻繁出現。

如何引導與改善行為

飼主可以先確保桌面安全，移除易碎或不宜觸碰的物品，提供可推動、可互動的玩具作為替代；同時透過規律的遊戲與互動，消耗貓咪多餘精力，降低牠以推倒物品獲得刺激的需求，對於偶爾犯錯的情況，不宜嚴厲斥責，而是以正向引導和替代活動建立新的探索模式。

提供可互動玩具和規律遊戲，能引導牠轉移注意力，減少損壞物品。圖:istockphoto

貓咪推倒物品，其實是探索本能、好奇心與心理掌控需求交織的自然行為，理解背後的心理動機，提供安全的替代方式與正向互動，不僅能保護家中物品，也能讓貓咪在安全與刺激兼具的環境中，自然滿足探索與好奇心。