桌協出大包！排名賽漏列高承睿「種子籤」 今下午緊急重抽

115年度中華桌球排名資格賽將於11月初登場，日前已經完成參賽選手抽籤，但是籤表序位公告後，桌球協會才發現，因為抽籤作業疏失，選手「柚子同學」高承睿未被列入種子籤，協會緊急發公告表示，可能影響組合對戰與賽事布局，將在今（30）天下午重新抽籤。

高承睿未納種子選手名單 今下午重新抽籤

我國桌球好手高承睿過去代表台灣征戰國際賽場，11月初就要參加中華桌球排名資格賽，繼續爭取國手資格，但桌協卻出包，緊急在官網發布公告，指出115年度中華桌球排名資格賽27號完成抽籤，但疏忽未將高承睿列入種子籤，導致30號必須重新辦理男子組抽籤作業。

離譜錯誤恐改變選手對戰組合 緊急重抽籤

專業桌球球評周東昱表示，種子會少打一場，這在體力考量上是絕對重要的，選手到後面輪次才會遇到比較強的對手，這是種子序的保障。而攤開目前桌協公告的籤表序位，重新抽籤後，原本是頭號種子的黃彥誠可能變成二號種子，否則就會影響到所有對戰組合。

廣告 廣告

而從114年度中華桌球排名賽成績表來看，林昀儒世界排名40名以內，不需要參加資格賽，高承睿在世界排名40名外，需要參加資格賽，但卻被桌協漏列，不只對戰組合受到影響，就連種子選手資格也有調整，因為種子選手一共8位，把高承睿列入後，原本第8位的蘇昱綸就可能被排除。

高承睿列入後，原排第8種子的蘇昱綸就會遭排除。圖／台視新聞製圖

對此，中華民國桌球協會說明，抽籤作業中資料審查疏失，導致「高承睿漏列種子籤」，此次失誤可能影響男子組組合對戰與賽事布局，決定重抽以維公平競賽原則，未來將強化監督機制。

台北／劉芝宇、黃明聖 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

世大運／台灣桌球男團奪金 高承睿仍自責落淚：表現比銅牌還不如

世大運／粉碎中國連霸夢！台灣桌球男團3：2拍落中國隊 首次奪金

WTT／五局大戰！林昀儒/高承睿不敵第8種子 合拍後首度無緣決賽