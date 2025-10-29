桌協排名賽抽籤出包！高承睿未納入種子選手名單 今下午緊急重抽

桌球國手高承睿。（圖／翻攝自Facebook／高承睿Kao Cheng Jui ）

中華民國桌球協會近日發生抽籤作業疏失，引發賽事公正性疑慮。原訂於11月4日舉行的115年度中華桌球排名資格賽，於10月27日完成抽籤後，如今卻發現男子組國手高承睿未被列入種子籤序。

據《壹蘋新聞網》報導，由於此一錯誤恐影響選手分組與整體賽事布局，協會緊急於10月29日發布公告，宣布將於今（30日）下午2點在協會辦公室重新進行男子組抽籤作業。

根據桌球協會說明，此次問題源自於資料審查過程中的疏漏，導致高承睿未被正確納入種子選手名單。依照賽事規程，種子選手應享有抽籤優先地位，這項錯誤不僅可能改變選手對戰組合，也可能影響整體競賽公平性。協會因此決定緊急重辦抽籤，以維持比賽秩序與公平原則。

桌協在公告中向所有參賽選手及教練團表達誠摯歉意，並請求各方諒解，同時承諾將在未來強化審查與監督機制，避免類似情況再度發生。

