一桌團圓飯的力量，彰化慈濟歲末圍爐翻轉人生。圖／慈濟提供





農曆春節將至，慈濟基金會啟動2026年冬令發放暨歲末圍爐活動，全台預計關懷近2萬7千戶家庭。彰化靜思堂今（31）日舉辦冬令發放與圍爐活動，席開55桌，邀請長期陪伴的關懷家庭提前團圓，透過餐敘與關懷，讓弱勢家戶感受年節溫暖。

為協助照顧戶安心過年，慈濟志工自一月底起展開逐戶訪視，親手送上祝福禮與已儲值的全聯物資卡，讓家戶可依實際需求就近採買生活用品，兼顧尊嚴與便利，展現貼近生活的關懷模式。

一桌團圓飯的力量，彰化慈濟歲末圍爐翻轉人生。圖／記者鄧富珍攝

一桌團圓飯的力量，彰化慈濟歲末圍爐翻轉人生。圖／記者鄧富珍攝

活動現場，彰化縣長王惠美也到場關心圍爐情形。她感謝慈濟長年深耕社區，陪伴許多家庭走過人生低谷，更肯定慈濟不僅提供物資協助，也引導受助家庭培養儲蓄與行善的習慣，將日常累積的小額愛心投入竹筒，匯聚成善的循環，讓社會多一分溫柔與力量。王縣長也感念證嚴法師帶領慈濟走過一甲子，從五毛錢的善念出發，持續守護社會角落，並加碼送上紅包，與現場家庭同樂迎新年。

廣告 廣告

圍爐活動中，多段生命故事令人動容。60歲的劉凉珠，過去曾是環保志工，2021年因病無常截去四肢，人生一度陷入低谷。丈夫不離不棄，辭去科技公司主管職務，陪伴她返鄉定居彰化二林。慈濟志工得知後，協助改善居家環境，打造無障礙空間，陪伴她復健。如今，劉凉珠已能靠義肢走出家門，逐步恢復生活自理能力，她表示，努力邁向獨立，是對家人與志工最好的回應。

一桌團圓飯的力量，彰化慈濟歲末圍爐翻轉人生。圖／記者鄧富珍攝

此外，現場也見證愛的延續力量。就讀台大醫學系的黃冠樺，來自單親家庭，接受慈濟長期陪伴14年，憑藉努力向學獲得總統教育獎肯定。如今，她將感恩化為行動，投入偏鄉義診與志工服務，期許未來成為能貼近人群、回饋社會的醫師。

這場歲末圍爐，不僅溫暖了關懷家庭的年節時光，也透過一段段真實的生命故事，展現陪伴與希望所帶來的翻轉力量。

就讀台大醫學系的黃冠樺（中），憑藉努力向學獲得總統教育獎肯定。如今，她將感恩化為行動，投入偏鄉義診與志工服務。圖／記者鄧富珍攝

一桌團圓飯的力量，彰化慈濟歲末圍爐翻轉人生。圖／記者鄧富珍攝

一桌團圓飯的力量，彰化慈濟歲末圍爐翻轉人生。圖／記者鄧富珍攝

更多新聞推薦

● 六甲落羽松季登場 邀民眾感受限定季節風景