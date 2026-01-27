一桌年菜兩代相伴 華山攜手藍天家園送暖獨老

華山孤老再次重溫包水餃的年輕時光，並與藍天家園的孩子一起吃團圓飯，相互療癒彼此的孤獨心。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，為讓孤老感受節慶溫情，華山基金會新竹區提前於廿七日安排十位獨居長輩，至寶山鄉「藍天家園」團圓圍爐。

華山基金會表示，園方孩子與長輩齊聚一堂，一同向水餃達人「王玉琴」女士學習包水餃，畫面溫馨又應景。佳節前，寶山鄉愛心店家「雙新精品服飾」響應華山基金會「愛老人 愛團圓」公益行動，每年都自發號召親朋好友響應關懷禮募集，今年依然達成一百份的年菜募集要讓孤老飽餐一頓外，感受到佳節應有的溫暖。

新竹縣議員邱坤桶與寶山村村長彭春娥蒞臨現場給予大家溫暖的鼓勵，「有能力的人很多，需要幫忙的人也不少，感謝各社福單位的努力。」邱坤桶有感的說。

水餃達人「王玉琴」帶領長輩小孩一起包水餃，讓孤老感受年節活動的熱鬧也回味兒時回憶。接著大家一起手寫春聯，寫下對今年的期許與祝福，齊聚一堂同樂畫面更有年味。中午時段，藍天家園的孩子擔任主廚，規劃豐富菜色讓長輩在年前大飽口福，加上眾人一起包的水餃，吃一頓滿滿的回憶。

藍天家園主任朱中正表示，敬老從小做起，希望透過這樣的活動，讓孩子學會同理與感恩，讓長輩與孩子彼此療癒，也讓社會看見獨居長輩的需要。