桌曆大戰！美女營業員變身啦啦隊 練3月只為這一拍

2026年各大證券期貨業者推出的年度桌曆與高端美妝品牌的倒數月曆引發搶購熱潮！期貨公司邀請員工化身啦啦隊、職人共同拍攝，展現姣好身材與專業形象；美妝品牌倒數月曆更是內含豐富正貨，價格動輒上萬元，限量供應幾乎售罄。華南期貨員工吳姿靜表示：「為了拍攝桌曆，我們練習應援舞長達三到四個月。」群益期貨特別從彰化運來重達400公斤的磚牆作為道具，共邀請15位營業員、12位職人拍攝，林婕雯說：「許多新客戶看到網路上的影片或照片後，會主動詢問是否開戶就能獲得桌曆。」精美的桌曆不僅迎接新年，更為2026年帶來好心情！

華南期貨2026年桌曆，找來自家員工化身成啦啦隊。（圖／TVBS）

華南期貨今年邀請8位營業員和1名交易員化身啦啦隊女孩，成為桌曆的主角。華南期貨員工吳姿靜表示，她們為了拍攝桌曆練習應援舞長達三到四個月。另一位華南期貨員工林翠珊提到，舊客戶早在下半年就開始預訂桌曆，新戶桌曆僅剩約20本。這已是華南期貨連續推出女孩桌曆，總共限量1000本，其中100本專為新戶準備。

群益期貨桌曆也大打美女牌，甚至還攜手職人一起拍攝。（圖／TVBS）

群益期貨同樣採用美女牌策略，特別的是結合了15位營業員與12位職人共同拍攝。群益期貨員工郭悅寧分享，為了呈現職人特色，他們甚至從彰化運來重達400公斤的磚牆作為道具。這款桌曆已推行13年，限量4000本，另有1100個紅包同步發送。群益期貨員工林婕雯表示，許多新客戶看到網路上的影片或照片後，會主動詢問是否開戶就能獲得桌曆。有些期貨公司則直接邀請專業啦啦隊成員參與拍攝，如台鋼啦啦隊。樂天桃猿啦啦隊的桌曆設計特別，每一頁撕下後都是明信片；中信兄弟女孩則延續內頁雙面設計的特色。

美妝品牌倒數月曆受到歡迎，部分已經完售。（圖／TVBS）

除了紙本桌曆，立體型的倒數月曆也相當受歡迎。某知名品牌推出的倒數月曆內含30ml限量香水和100ml護膚露，售價高達17000元。另一彩妝品牌的倒數月曆價格約15000元，包含基本彩妝保養品和香水，目前已幾乎售罄。市場上還有更高價位接近20000元的品牌，首度在台灣推出倒數月曆，內含5款正貨商品，全台限量30組。這些精美的桌曆和倒數月曆不僅為迎接新年增添儀式感和驚喜，也為2026年帶來好心情。

