桌球世青賽郭冠宏、徐絃家力克日本 摘隊史U19男雙首金

在羅馬尼亞舉行的ITTF世界桌球青少年錦標賽，台灣男雙郭冠宏、徐絃家今天在金牌戰，挺住被逆轉的壓力，關鍵時刻連得2分，終場以3比2擊敗日本組合吉山和希、川上流星，摘下隊史首面U19男雙金牌。

國際桌球總會（ITTF）桌球世青賽在2021年改制為U19組、U15組，2年前曾稱霸U15男雙的郭冠宏、徐絃家，這次再度攜手征戰U19賽場，而且依舊展現宰制力，尤其4強戰更以3比0完封「中國組合」温瑞博、李和宸，讓郭冠宏、徐絃家強勢挺進金牌戰。

U19男雙金牌戰與「日本組合」吉山和希、川上流星正面交鋒，台灣組合從開局就打出氣勢，分別以11比4、11比9手握聽牌優勢；眼看即將要提前結束比賽，沒想到郭冠宏、徐絃家陷入亂流，不僅未能拿下關鍵第3局，甚至相繼以11比13、9比11遭到對手扳平。

郭冠宏、徐絃家被逼進決勝第5局後，頂住被逆轉壓力，兩人與對手一路糾纏，最後靠著郭冠宏強勢反拍，台灣組合在關鍵時刻連得2分，直接再以11比9帶走比賽勝利，同時是台灣桌球隊史首面世青賽U19男雙金牌。

日前台灣U15男團聯手摘下改制後隊史首面金牌，如今郭冠宏、徐絃家則進帳代表隊本屆賽事第2面金牌，而且是3年內第2度稱霸世青賽的男雙賽場，加上郭冠宏、徐絃家年紀都是17歲，潛力備受期待，有機會扛下台灣新生代男雙組合招牌。