桌球世青賽郭冠宏、徐絃家U19男雙奪隊史首金

記者張翔程／綜合報導

在羅馬尼亞舉行的2025國際桌球總會（ITTF）世界桌球青少年錦標賽，中華隊男雙郭冠宏、徐絃家今（30）日在金牌戰挺住被逆轉的壓力，終場以3比2擊敗日本組合，摘下隊史首面U19男雙金牌。

ITTF世青賽在2021年改制為U19組、U15組，2年前稱霸U15男雙的郭冠宏、徐絃家，再度攜手征戰U19組，依舊展現宰制力，4強賽以3比0完封大陸組合温瑞博／李和宸，強勢挺進金牌戰。

金牌戰對上吉山和希、／川上流，郭冠宏、徐絃家開賽打出氣勢，分別以11比4、11比9聽牌，此時郭冠宏、徐絃家卻陷入亂流，未能拿下關鍵第3局，還連續以11比13、9比11遭對手扳平。

決勝局郭冠宏、徐絃家頂住壓力，與對手一路糾纏，最後郭冠宏用強勢反拍連得2分，直接以11比9帶走勝利，同時奪下隊史首面世青賽U19男雙金牌。

郭冠宏（左）、徐絃家（右）聯手奪下U19男雙金牌。（取自ITTF臉書）

