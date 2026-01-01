桌球大神遭辱打屁股 提摩西夏勒梅堅持「親臀」上陣痛挨40拍

提摩西夏勒梅敬業獻身，劇情需要被打被羞辱，他都要自己親自演，彷彿如此才真正與角色合而為一。（龍祥提供）

金獎男星「甜茶」提摩西夏勒梅主演的年度鉅獻《橫衝直闖》自耶誕檔期上映以來，憑藉瘋狂的視覺風格與突破性的演技橫掃全球票房。提摩西在片中從憂鬱美男轉型為1950年代神級桌球手，精湛演出讓他成為今年奧斯卡與金球獎影帝的最有力競爭者。

​近日，美媒《Variety》揭露的一段驚人幕後，讓影迷見識到這位巨星「玩真的」！在一場關鍵的羞辱懲罰戲中，劇組原本考量保護演員，早已找好「屁股替身」代勞。沒想到提摩西竟當場婉拒，堅持親自露臀受罰。他更幽默表示：「我不希望這段影史留名的場景是別人的屁股！」足見他對自己身形的自信，以及對角色完整性的極致追求。

「甜茶」提摩西夏勒梅為演出《橫衝直闖》中的桌球狂人，6年前就自主訓練桌球，走到哪練到哪。(龍祥提供）

​對戲男星凱文奧利里回憶，原本準備用道具桌球拍減輕力道，不料第一下就拍斷了，最後只能拿「真拍」上陣。導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）為了捕捉最真實的痛感與受辱神情，要求奧利里「揮重一點」，該場戲前後竟拍攝了40個版本，一路拍到凌晨4點。這種肉體上的「震撼教育」，也確實讓影迷在銀幕前感受到前所未有的視覺衝擊。

​除了敬業獻身，提摩西對桌球的痴迷也令人咋舌。為了演活這位桌球狂人，他自主練習長達6年。甚至在拍攝《沙丘》期間，他也堅持把桌球桌搬進沙漠；在《旺卡》片場則與歐帕倫普人對打；就連出席坎城影展，也不忘隨身攜帶球桌在夕陽下苦練。他笑稱：「能把熱愛的興趣結合工作，簡直太棒了！」

​《橫衝直闖》不僅重現1950年代紐約的混亂與華麗，更在爛番茄斬獲94％的高分口碑。目前本片已強勢入圍金球獎最佳影片、最佳男主角及最佳劇本3項大獎，見證甜茶從「國民男友」蛻變為「桌球戰神」。《橫衝直闖》現正熱映中。

