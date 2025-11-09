桌球比賽到一半…主辦喊暫停：先開幕式！家長怒炸 桃市府說話了

記者羅欣怡／桃園報導

「第七屆CAS國產禽肉嘉年華桌球錦標賽」展開，但舉辦到一半主辦方喊卡，要進行開幕式。（圖／翻攝自詹江村臉書）

「第七屆CAS國產禽肉嘉年華桌球錦標賽」昨（8日）在桃園高中舉行，但場上選手廝殺的正火熱，大會卻突然喊卡，只因要進行「開幕式」，不少選手和家長全都傻眼，有網友發現比賽的宣傳海報上是桃園市政府「指導」，抱怨聲四起。對此，桃園市政府今（9日）也主動譴責：「從未來函要求協辦或指導。」

這場桌球賽事分成國小組、壯年組和社會組，秩序表表定8時30分開打，11時要舉行開幕式，但選手們已經在場上廝殺的正火熱，手感也上來了，主辦方卻突然廣播「大會報告！放下球拍，回到座位席」，有的選手甚至已經到再1分就奪勝，也被強迫暫停，場上的選手不分年齡，陪賽者全部傻眼。

廣告 廣告

「第七屆CAS國產禽肉嘉年華桌球錦標賽」海報寫上桃園市政府指導，但市府澄清完全不知情。（圖／翻攝自桃園市體育會桌球委員會臉書）

桃園市議員詹江村也在臉書發文，指出該場比賽是台灣區電動屠宰工業同業公會 ，並由桃園市體育總會桌球委員會掛名協辦，雖然海報上掛了「桃園市政府指導」，但經他了解，這場賽事跟市府毫無關係。

桃園市政府也立即發文澄清，市府體育局、教育局均未接獲相關公文要求擔任協辦或指導單位，主辦方掛名之行為「並未獲得市府同意」，賽事為台灣區電動屠宰工業同業公會主辦，「查該公會未經桃園市政府同意逕將市府列為指導單位，未符規定。」

市府也嚴厲譴責主辦單位罔顧選手權益之相關行為，並會以此為借鏡，要求各單位未來辦理比賽時，以選手以及賽事進行為優先，如遇開幕儀式，務必等場內賽事均告一個段落之後，再進行相關流程，以保障選手權益。

市府強調，體育競賽應尊重參賽選手、以參賽選手權益為主，並再次譴責主辦單位，呼籲其未來辦理賽事，務必以選手的參賽權益為第一優先考量；另外，桃園市府也會再行文主辦單位，未經市府許可，不可逕將市府列為指導單位。

更多三立新聞網報導

陸委會早盯上！灣灣小月是「桃園3結義」中配第4人「1原因躲過」內幕曝

嚇到？陸委會在關注！「灣灣小月」昔喊武統…影片刪光 改走生活路線

學姐醉了！航空淫狼摸進房間…性侵得逞「炫耀手指」抹同事臉：摸到了

桃園南門市場惡火！「外攤燒進內攤」2/3沒了 初判原因：冰箱電線走火

