桌球盛會台中開戰 青壯長三代同場競技

▲2025 理事長盃全國桌球錦標賽開打(圖／柳榮俊攝2025.11.22)

▲乒乓球協會榮譽理事長賴順仁歡迎全國各地選手踴躍參賽(圖／柳榮俊攝2025.11.22)

[NOWnews今日新聞] 2025 理事長盃全國桌球錦標賽今（22）日起一連兩天於忠明高中體育館熱鬧開打，由台中市乒乓球協會主辦，吸引全國超過 100 支隊伍、近 500 名選手參賽。賽事涵蓋國小、國中、大專、社會、壯年及長青等全齡組別，從新秀小將到經驗豐富的長青選手皆齊聚一堂，展現高強度對戰與精湛球技。

台中市乒乓球協會榮譽理事長賴順仁表示，來自全國的選手齊聚台中，不論是朝氣蓬勃的青少年小將、技術純熟的大專選手，還是經驗老到的壯年與長青選手，都能在賽場上盡情揮拍、展現球技。每場比賽精彩刺激、高潮迭起，觀眾的掌聲與加油聲此起彼落，將現場氣氛推到最高點。

今年賽事更首度增設「機關團體組」，由台中市消防局、立法院中部辦公室、環保局、校長公教聯隊、台中電廠、漢翔公司等單位組隊參賽，預料將掀起多場話題之戰。消防局副局長戴峻焜特別鼓勵同仁透過運動強化體能，「保持最佳狀態，才能守護城市安全」。賽會期間亦配合環保局進行「減塑慢行、垃圾減量」宣導，響應綠色運動。

▲理事長盃全國桌球錦標賽，吸引全國超過 100 支隊伍(圖／柳榮俊攝2025.11.22)

協會理事長鄭裕篤表示，今年賽事吸引近 500 名選手參賽，競賽組別多元，從壯年混合團體、長青混合團體到青少年男女團體一應俱全。賽制部分採單淘汰、五局三勝、11 分制；長青、壯年、社會及大專乙組採混雙、單、雙的「五人三分制」；公教機關組則採「七人五分制」，提供選手充分展現實力的舞台。

市府運動局指出，桌球為全民皆宜的運動，國內選手近年在國際賽事屢創佳績。市府將持續與協會及各體育單位合作，透過賽事培訓人才、提升運動風氣，推動桌球在校園與社區扎根。

台中市乒乓球協會表示，選手每一次揮拍、每一分攻防，都展現深厚技術與堅韌精神，緊湊節奏更讓現場觀眾熱血沸騰。並感謝多家企業與團體也大力支持，包括財團法人台中市玉闕朝仁宮、寶華佛具、彰化阿泉爌肉飯、長春豐實業等，共同為賽事增添能量。

