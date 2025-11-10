桌球賽比到一半因「開幕式」被迫暫停 桃園體育局：嚴厲譴責

「第七屆CAS國產禽肉嘉年華桌球錦標賽」11/8在桃園高中登場。圖：翻攝自主辦單位

「第七屆CAS國產禽肉嘉年華桌球錦標賽」本(11)月8日在桃園市立桃園高中舉辦，卻出現比賽比到一半突然要舉行開幕式，選手被迫暫停比賽的情形，遭外界批評不尊重選手。對此，桃園市體育局昨(9)日回應，該比賽由台灣區電動屠宰工業同業公會主辦，且未行文就將市府相關單位掛名為協辦、指導單位，同時強調市府嚴厲譴責主辦罔顧選手權益。

體育局表示，體育局、教育局均未接獲該賽事主辦相關公文要求擔任協辦或指導單位，主辦方掛名之行為並未獲得市府同意，未符規定。此外，主辦單位於賽事進行中要求選手暫停賽事，以進行開幕式，影響選手比賽權益，市府嚴厲譴責主辦單位罔顧選手權益之相關行為，並會以此為借鏡，要求各單位未來辦理比賽時，以選手以及賽事進行為優先，如遇開幕儀式，務必等場內賽事均告一個段落之後，再進行相關流程，以保障選手權益。

體育局強調，體育競賽應尊重參賽選手、以參賽選手權益為主，並再次譴責主辦單位，呼籲其未來辦理賽事，務必以選手的參賽權益為第一優先考量。此外，市府會再行文主辦單位，未經市府許可，不可逕將市府列為指導單位。體育局同時呼籲各單位籌辦活動時，應確實遵循行政程序並事前報備，尊重行政程序與公共信譽，避免誤導民眾。

