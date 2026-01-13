桌遊拆解詐騙話術 朴子分局創新宣導守護長輩財產

朴子分局員警透過反詐騙桌遊，與社區長輩互動說明常見詐騙手法，加深防詐印象強化自我保護能力。(記者張翔翻攝)

詐騙手法不斷翻新，為守護長輩辛苦累積的退休金與血汗錢，嘉義縣警察局朴子分局日前攜手在地國標舞社團，走入社區舉辦一場別開生面的反詐騙宣導活動，透過桌遊互動的方式，將常見詐騙情境融入遊戲中，讓長輩在輕鬆愉快的氛圍下，學習辨識詐騙話術，提升防詐意識。

有別於傳統制式的政令宣導，警方特別設計寓教於樂的宣導模式，將假投資、假檢警、假親友來電等詐騙手法轉化為遊戲關卡，透過實際操作與討論，引導長輩一步步拆解詐騙集團的慣用伎倆。活動現場氣氛熱絡，笑聲不斷，長輩們在互動中加深對詐騙手法的印象。

參與活動的爺爺、奶奶們笑著分享，以前聽反詐演講容易打瞌睡，這次透過一起玩遊戲，才發現詐騙電話原來有這麼多變化，未來若接到陌生來電，一定會先冷靜查證，不再輕易上當。

朴子分局表示，將持續深入社區推動防詐宣導，結合多元互動工具與在地社團力量，讓反詐觀念自然融入長輩日常生活中，強化自我保護能力，共同守護民眾的財產安全。

朴子分局長林思妙呼籲，無論是陌生來電或網路訊息，民眾都應保持高度警覺，切勿依照對方指示操作轉帳或提供個人資料，若遇到可疑訊息或投資邀約，務必撥打「165反詐騙專線」查證，把關財產安全。