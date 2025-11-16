桌遊、繪本助推金融教育 跨域課程提升理財素養

〔記者楊綿傑／台北報導〕為學子提升理財素養！教育部攜手金管會在校園推廣基礎金融教育，從師資培育、課程創新等方面著手，不只以融入桌遊、繪本等趣味材料方式，促進師生腦力激盪，也將不同學科扣合金融理財相關內容進行學習，並與自身生活環境連結，透過多面向深耕金融觀念。

2部會合力推動「金融基礎教育推廣合作計畫」已16年，持續辦理「高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」，支持地方政府結合國教地方輔導團及推廣學校資源，建置系統性金融基礎教育師資及教學資源推動機制，113學年度共有12個縣市參與，辦理288場教師研習及多元學習活動。

在課程創新方面，屏東縣致力發展金融素養導向跨域課程，如國文課融入財經閱讀、資訊課導入複利計算概念，結合實地參訪金融研訓院，以多元面向建構學生金融知識；宜蘭縣與中國信託文薈館合作，推動金融貨幣車巡迴10所國中，並設計鹽、茶和穀物取代貨幣之互動式教具，激發學生遊戲中探索貨幣演變與價值。

另如台南市舉辦主題式剪報活動，藉由反詐騙、媒體識讀等議題資料蒐整，精進學生資訊分析與整合的能力；台東縣則藉由部落經濟作物踏查課程，及家長入校分享在地產業經營的經驗智慧，以展現「同村共教養在地金融知識」的教育理念。

在師資培育方面，雲林縣串聯6所策略聯盟學校，合作開發天災風險等議題之校本課程，邀請金融基礎教育專家學者給予課程回饋，以精實教學內容；南投縣透過跨域教學工作坊與聯席會議，推廣優良教學示例及數位教材工具，有效建構金融教育素養導向教學模式；而彰化縣結合桌遊及繪本素材，辦理課程共備及觀議課，增進教師運用學校既有資源提升教學成效。

教師紛紛表示，研習課程中融入桌遊元素，不僅激發教師教學創新思維，透過教學實踐，也看見了學生認真投入於資源管理及得分策略，學習遵循遊戲規則，審酌各種行為風險的同時，也潛在的增加學生勇於挑戰的精神。

