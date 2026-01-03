一桌8人4人嘔吐！宜蘭知名酒店疑食物中毒 衛生局稽查揪多項衛生缺失

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

宜蘭一家知名酒店昨（2）日晚間發生疑似食品中毒事件，一名網友在社群媒體表示，一桌8名成人中有4人嘔吐，其中一人不適送醫，並附上牛肉冷盤照片，指出上面有「白白一圈」，懷疑是蛆。不過部分網友認為只是牛筋切面捲曲，非蛆蟲。衛生局今日也立即派員稽查，揪出多項衛生缺失。

宜蘭一家知名酒店昨（2）日晚間發生疑似食品中毒事件，一名網友在社群媒體表示，一桌8名成人中有4人嘔吐。（示意圖／Unsplash）

宜蘭縣衛生局今天派員稽查，發現冷凍櫃及冷藏櫃部分食材未完整包覆，冷凍櫃不整潔，油煙設備及天花板出風口有髒污和蜘蛛絲，已開立限期改善通知單，並帶回環境及人體檢體送驗。

衛生局表示，若查證違法，將依《食品安全衛生管理法》處分，未改善可依「食品良好衛生規範準則」開罰6萬元至2億元，情節重大者可勒令歇業或停業。至目前為止，尚未接獲其他客訴案件。

業者回應，網友所指白色部分為牛鍵部位，刀切時牛筋自然捲曲，對稽查指出的缺失部分也會立即改善，強調會加強內部食品衛生管理。

