桐花盃少棒點燃夢想！王政宏號召多會力挺 首屆公益邀請賽熱血登場

贊助廠商與參賽球隊包含新北市土城國小，新埔國小，民安國小，桃園市錦興國小及中大紅襪社區棒球協會共同合影。主辦單位／提供

「桐花飛少年、揮棒寫夢想！」國際獅子會300B2區第四專區第七分區主席王政宏，今年結合多個友會與社會團體，共同舉辦 「第一屆桐花盃公益少棒邀請賽」。賽事於11月22日在新北熱情開打，希望藉由棒球運動陪伴青少年，自信成長、築夢未來。

身兼多家綠電與投資公司執行長的王政宏，一向投入公益。今年以分區主席身分，攜手北大獅子會、菘豪獅子會、海山獅子會及北新獅子會，在新北市體育處與三峽慢壘推廣協會指導下正式啟動桐花盃。他表示，希望透過賽事讓更多孩子擁有展現自我的舞台，也體現獅子會長期回饋社會的宗旨。

此次比賽匯集眾多企業與團體支持，包括中華台北社區棒球協會、恆陽綠能、詮達綠能、圓達科技、富威電力、金匯科技、瑪林國際、翰麟科技、九龍國際、皇后大道鼎騏公司、板橋喝桶海餐廳、勁賀空調、詮新機電及尚達企業等。多方力量共同為青少年運動注入能量，讓賽事更具公益意義。

王政宏主席頒發感謝狀給贊助廠商，包括北大會、菘豪會、北新會及海山會等四個分會會長，以及恆陽綠能、富威電力、中華台北社區棒球協會、九龍國際、皇后大道鼎騏公司、翰麟科技等企業。主辦單位／提供

本屆受邀球隊包含新北市土城國小、新埔國小、民安國小、新北中大紅襪社區棒球隊，以及桃園市錦興國小、宜蘭寒溪國小等勁旅。主辦單位準備逾20萬元獎金與球具，鼓勵孩子們盡情揮棒、以球會友。

開幕典禮上，王政宏期許桐花盃能逐年擴大，未來成為土城、樹林、三峽、鶯歌地區的重要少棒賽事，持續為青少年打造更完整的棒球舞台。

最終，宜蘭寒溪國小展現扎實基本功，以關鍵安打與穩健守備奪下首屆冠軍；亞軍為桃園錦興國小，季軍由新北土城國小拿下，殿軍為新北民安國小。孩子們賽後紛紛表示，期待明年再度參賽，用棒球續寫夢想。

賽事當天更邀請職棒球星林子豪、張正偉、蔣智賢、鄭達鴻到場指導並致贈球具。職棒選手的鼓勵讓小球員備受激勵，也讓他們看見努力練習後的更多可能。

王政宏在頒獎時表示，青少年是國家的未來，希望透過這場賽事激發孩子們的熱情與責任感。也感謝家長一路相伴，陪孩子追夢、學習團隊精神，共同打造更正向的社會循環。