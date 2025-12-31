桑拿和冷水游泳真能改善健康嗎？
如果瀏覽社交媒體，你可能會覺得桑拿和冷水浸泡幾乎是神奇療法，能增強免疫力、燃燒脂肪，甚至解決從關節疼痛到情緒低落的一切問題。
但專家表示，現實情況要更為複雜。
「有很多人深信熱冷交替的暴露療法，但我們目前還沒有足夠的證據能斷言，它絕對對你有益。」朴茨茅斯大學極端環境與生理學副教授希瑟·馬西博士（Dr Heather Massey）說。
她解釋，我們的身體在維持核心體溫方面「非常厲害」，通常保持在約36.5°C至37°C之間。
在日常生活中，很多人很少挑戰這個系統，長時間待在暖氣或空調環境中。
她指出，讓身體加熱或降溫會造成輕微壓力，可能引發適應性或保護性反應。
桑拿背後的科學
這個概念支撐了桑拿的吸引力，如今在健身房和水療中心，桑拿房幾乎不曾空著。
對一些人來說，這是運動後的獎勵；對另一些人而言，則是主要目的，很多常客深信15分鐘的高溫能對身心帶來奇效。
毫無疑問，這樣做感覺確實很好。
「當你坐在桑拿室裡大汗淋漓時，你可能覺得身體更放鬆、更靈活，痠痛似乎也有所緩解。」馬西博士在BBC的播客節目《What's Up Docs》中表示。
「所以使用桑拿確實有一些好處，但問題在於，這是長期的健康益處，還是更多屬於心理層面？」
馬西博士解釋說，一項近期研究讓受試者反覆浸泡在熱水浴中，結果顯示胰島素和血壓有所變化。
「我們開始探索加熱身體是否能幫助患有長期慢性疾病的人。」
不過，她提醒大家對於誇大的健康宣傳要保持謹慎，因為嚴謹的科學證據仍然有限。
「我們從未真正做過完整的桑拿試驗，」她說，「我猜未來會發現一些好處，但目前還沒到那一步。」
目前，她認為，享受桑拿帶來的儀式感和舒適感是合理的，但不要假設它是通往健康的保證捷徑。
如果你嘗試桑拿或熱水浴，馬西博士建議要謹慎，「循序漸進」，並在有潛在健康問題或懷孕時先諮詢醫生。
冷水游泳呢？
有些人喜歡走向另一個極端。
冷水游泳團體越來越受歡迎，清晨下水的身影在海灘、湖泊和河流已不罕見。
馬西博士曾橫渡英吉利海峽，並參加世界冰泳錦標賽，她每週會進行一次冷水游泳，但只在水中停留幾分鐘。
她坦言，一開始覺得「痛苦」，但這種初始的衝擊正是人們追求的感覺。
「當你第一次浸入冷水時，會出現不自主的喘氣和急促呼吸，」她解釋說。心率和血壓會飆升，壓力荷爾蒙如皮質醇和腎上腺素激增。
「這種反應在約30秒達到高峰，然後迅速下降。」她說。
反覆暴露能減弱這種衝擊反應，經過幾次短暫游泳後，反應可減少約50%。
和桑拿一樣，關鍵問題在於益處是來自溫度本身，還是整個體驗。
冷水游泳通常在戶外進行，且伴隨群體活動。「這是一種多重機制的活動——自然、運動和社交連結，三者相互交織。」馬西博士說。
播客主持人克里斯·范·圖勒肯博士（Dr Chris van Tulleken）也同意，很難分開這些因素：「我們不知道益處來自冷水本身，還是來自和一群有趣的人一起做有挑戰性的事。」
找到你喜歡的事
對馬西博士而言，起點並不是溫度，而是「享受」。
「我和每週參加公園跑（Parkrun）的人聊過，他們描述的快感和冷水游泳者完全一樣。」她說。
「重要的是找到你喜歡、能定期進行，並最好能和他人分享的活動，因為圍繞活動建立友誼圈，能減少心理壓力。」
這可以是園藝、賞鳥、加入合唱團，或只是和朋友一起散步。
所以，馬西博士說，即使桑拿和冷水游泳不是健康的必需品，它們仍可能帶來正面影響。
