桓鼎去年營運持穩 積極拓綠能事業

桓鼎(5543)月合併營收達2.86億元，年增3.11％；2025年第四季合併營收達8.28億元，季增8.79％，並登2025年季度營收新高；累計2025年全年合併營收31.53億元，隨著集團業務轉型綜效展現，累計合併營收年減幅度逐步收斂，顯示整體營運向上穩健發展。

桓鼎2025年第四季營收登上全年季度新高，主要受惠於多家國際客戶針對應用於智慧穿戴裝置、低軌衛星與無人載具等領域的電池模組產品需求升溫，帶動相關產品備貨力道增強，不僅有效推升整體產能稼動率，也使電池模組相關出貨表現明顯回溫，再加上第四季亦完成荷蘭地區兩座EV充電示範案場建置，並結合自有新型分散式儲能牆系統，深化歐洲市場在充電與儲能整合解決方案的落地實績，也為後續擴大歐洲市場布局奠定基礎，皆係挹注2025年第四季綠色能源業務銷售季增17.59％、年增4.15％表現。

看好全球綠能轉型趨勢明確，加上各國對能源安全與碳排管理的重視程度持續升高，帶動儲能系統、充電基礎設施及電力調度相關需求快速成長。觀察近期歐洲能源政策亦出現結構性轉折，歐盟執委會即將發布最新電網政策草案，目前歐洲電網限制使當地能源價格普遍為中國與美國的兩到三倍，長期削弱製造業競爭力，擬導入集中化的跨境電力基礎設施規劃機制，以紓解長期以來的電網瓶頸、加速基礎建設投資進度，並進一步降低高階企業的用電成本。

桓鼎指出，歐盟此波調整突顯能源轉型下的核心挑戰，也促使企業與政府加速導入分散式儲能與充電系統，以提升用電彈性與能源自主性，集團近年積極切入歐洲綠能應用市場，聚焦於EV充電、家用及工業用等系統整合解決方案，正好契合歐洲在電網升級過渡期對彈性電力配置的實際需求，有助於公司在區域市場建立差異化競爭優勢。

展望未來，桓鼎將持續深化綠能生態圈布局，透過技術創新、專利防護與跨場域應用的整合能力，逐步建構涵蓋儲能、充電、電池模組與系統解決方案的多層次護城河，並攜手產業夥伴推動高安全性與高附加價值的次世代能源與移動應用，另一方面，同步推進切入次世代固態電池相關應用，並結合既有電池模組與系統整合能力，拓展於電動載具、儲能與特殊應用場域的產品佈局，有助於提升整體產品組合的技術門檻與長期競爭力。