桓鼎子公司統量電能雙驅電動貨運自行車奪台灣精品獎及金點設計獎 可回收材料打造車架
桓鼎(5543)旗下統量電能以「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」勇奪第34屆台灣精品獎及2025金點設計大獎。（圖片來源／桓鼎提供）
桓鼎(5543)旗下子公司統量電能(股)公司(以下簡稱統量)以其劃時代的創新產品「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」不僅榮獲第三十四屆台灣精品獎肯定，更勇奪2025年金點設計大獎。
統量電能長期深耕三電系統整合(電機、電控、電池)，核心能力涵蓋電控系統開發、能源管理、輕量化車輛架構設計等，透過完整的系統整合能力，提供高效能、高安全性與長壽命的綠色移動解決方案。近年統量更進一步轉型跨足整車設計與智慧電動載具整合，主攻全球微型交通工具(Micro Mobility)與城市物流電動化的快速崛起。
統量電能的電動貨運自行車奪大獎
「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」(minica eCargo bike)正是統量三電整合技術轉化為商品力的最新代表。統量總經理吳志鴻表示，此次奪得台灣精品獎是公司邁向完整電動載具品牌的重要里程碑，亦象徵統量在產品安全性、智慧化與永續設計三大面向取得市場高度認可。
minica 兼具輕量化、低重心、安全性與大載重四大優勢，包括車款導入自動變速及 CBS 煞車系統，可縮短煞車距離40％，提升操控安全；還有搭載雙電機(2組350W)與800Wh大容量電池，提供充沛動力與續航表現；以及「minica」支援休閒、採購、載孩或貨運等多種用途，並採用可回收材料打造車架，兼具多功能與永續理念，鎖定都市家庭移動、商用外送、超短程物流等需求快速成長的市場。
有雙電機(2組350W)與800Wh大容量電池
桓鼎表示，積極加速強化綠能事業版圖，從電池模組、能源管理到智慧載具與工程整合，已建構具國際競爭力的完整技術鏈，全面布局「創能、儲能、節能、用能」四大領域。
其中，包括自主研發鋰電池模組與能源管理系統，應用涵蓋工控、醫療、低軌衛星與無人載具等；在電動交通方面切入電動自行車與低碳載具三電/四電整合與電子變速技術；並以B.E.S.T分散式儲能牆系統擴大錶前、錶後儲能應用，結合ESCO服務提升企業節能效益。此外，憑藉甲級營造與EPC統包工程實績，桓鼎可提供從設計、系統整合到維運的一站式解決方案，加速建構桓鼎綠能生態圈發展。
