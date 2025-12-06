桓鼎綠能生態圈發威 旗下統量奪設計大獎

桓鼎旗下統量電能以「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」勇奪第34屆台灣精品獎及2025金點設計大獎，展現桓鼎在綠能與智慧移動的創新實力。

桓鼎股份(543)旗下子公司統量電能，以其劃時代的創新產品「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」不僅榮獲第三十四屆台灣精品獎肯定，更勇奪2025年金點設計大獎。再次展現桓鼎集團於綠色能源、智慧移動領域佈局的厚實實力。此獎項不僅象徵統量於電動載具創新技術上的突破，更凸顯桓鼎綠能生態圈在交通電動化與低碳城市發展上的核心競爭力。

統量電能長期深耕三電系統整合(電機、電控、電池)，核心能力涵蓋電控系統開發、能源管理、輕量化車輛架構設計等，透過完整的系統整合能力，提供高效能、高安全性與長壽命的綠色移動解決方案。近年統量更進一步轉型跨足整車設計與智慧電動載具整合，以迎接全球微型交通工具(Micro Mobility)與城市物流電動化的快速崛起。

「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」(minica eCargo bike)正是統量三電整合技術轉化為商品力的最新代表。統量總經理吳志鴻表示，此次奪得台灣精品獎是公司邁向完整電動載具品牌的重要里程碑，亦象徵統量在產品安全性、智慧化與永續設計三大面向取得市場高度認可。

minica 兼具輕量化、低重心、安全性與大載重四大優勢，包括a.車款導入自動變速及 CBS 煞車系統，可縮短煞車距離40％，提升操控安全；b.搭載雙電機(2組350W)與800Wh大容量電池，提供充沛動力與續航表現；c.「minica」支援休閒、採購、載孩或貨運等多種用途，並採用可回收材料打造車架，兼具多功能與永續理念，鎖定都市家庭移動、商用外送、超短程物流等需求快速成長的市場。

桓鼎表示，積極加速強化綠能事業版圖，從電池模組、能源管理到智慧載具與工程整合，已建構具國際競爭力的完整技術鏈，全面布局「創能、儲能、節能、用能」四大領域。其中，包括自主研發鋰電池模組與能源管理系統，應用涵蓋工控、醫療、低軌衛星與無人載具等；在電動交通方面切入電動自行車與低碳載具三電/四電整合與電子變速技術；並以B.E.S.T分散式儲能牆系統擴大錶前、錶後儲能應用，結合ESCO服務提升企業節能效益。此外，憑藉甲級營造與EPC統包工程實績，桓鼎可提供從設計、系統整合到維運的一站式解決方案，加速建構桓鼎綠能生態圈發展。

桓鼎旗下統量電能近年整合「三電系統」與整車開發能力，已成功在微型電動載具市場建立差異化技術門檻。統量不僅可自行完成電控、電機、電池系統整合，更能直接串接桓鼎既有綠能資源，加速產品量產、品質認證與市場落地效率，且看準全球物流電動化、AIoT 智慧運輸快速興起的趨勢，將minica定位為都市短程物流與家庭移動的高效、低碳解決方案，並以歐洲作為第一波海外拓展市場，為集團布局智慧交通的重要推進引擎。

此外，桓鼎旗下鋰電池模組領導廠佐茂(7854)亦為統量的重要戰略後盾。佐茂提供高安全、高效率的800Wh電池模組量產技術，使minica的續航與安全性能得以達到國際標準，透過桓鼎綠能生態圈的垂直整合，統量得以形成「電芯→電池模組→三電系統→成車」的綠色移動產業鏈。

展望未來營運，桓鼎仍將持續與生態圈夥伴共同開發下一代智慧電動載具與儲能應用，深化「創能、儲能、節能、用能」四大應用布局，同步積極尋求策略結盟與合作夥伴，墊高全球市場競爭力，朝高附加價值方向轉型，創造未來中長期營運良好成長表現。