桓鼎11月營收月增8％ 拓綠能版圖助攻未來營運

桓鼎(5543)公布2025年11月合併營收達2.81億元，受惠綠色能源事業動能回溫，其中以電池模組業務出貨表現最為顯著，加上台灣地區公共工程專案仍依既定施工進度穩定認列，營造工程事業維持平穩貢獻，帶動11月合併營收較上月成長8.08％。累計2025年1至11月合併營收28.66億元，隨著綠色能源及營造工程事業動能提振，成功推進集團業務轉型綜效，累計合併營收年減幅度逐步收斂，凸顯集團營運正朝正向發展。

桓鼎在綠色能源事業推進上，逐步從單一產品或工程導向，轉型為可同時支援多元應用場景的系統型整合供應商，透過電池模組、能源管理系統、智慧載具應用與工程專案間的技術串聯，集團已建立可快速回應市場需求的營運架構，不僅有助於切入新興能源與低碳應用市場，也使不同事業單位間形成互補效益。有望集團整體布局逐步成形，桓鼎在綠能產業鏈中的參與深度持續提升，為後續營運穩定度與成長奠定更為扎實的基礎。

桓鼎表示，今年積極完善打造「綠能生態圈」平台，包括旗下鋰電池模組廠佐茂(7854)為綠能生態圈關鍵一環，產品應用橫跨工業、醫療、智慧穿戴、影像設備、BBU備援電池、儲能系統，以及近年快速成長的低軌衛星、無人機與輕型載具等領域，多元產品線布局持續為營運挹注動能。此外，佐茂已於今年第四季正式登錄興櫃，除有助於提升公司治理透明度與品牌能見度外，亦為後續產能擴充、技術研發投入及國際客戶合作奠定更穩固基礎，並助力桓鼎綠能事業版圖。

其次，桓鼎旗下智慧載具事業布局再下一城，旗下統量電能長期深耕三電系統整合(電機、電控、電池)，亦正式轉型跨足整車設計與智慧電動載具整合，推出創新產品「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」，近期榮獲第三十四屆台灣精品獎肯定，更勇奪2025年金點設計大獎。看準全球物流電動化、AIoT 智慧運輸快速興起的趨勢，將minica定位為都市短程物流與家庭移動的高效、低碳解決方案，並以歐洲作為第一波海外拓展市場，為集團布局智慧交通的重要推進引擎。

展望未來營運，隨著能源轉型浪潮與企業碳中和趨勢加速推進，帶動儲能與電動化市場需求持續擴張。桓鼎仍秉持深化綠能事業的技術研發與產品創新，同步積極尋求策略結盟與合作夥伴，墊高全球市場競爭力，朝高附加價值方向轉型，創造未來中長期營運良好成長表現。