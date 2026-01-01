桶裝瓦斯價格喊漲 中油：仍未完全反映成本

中油宣布桶裝瓦斯價格1/1起調漲。圖：資料照

台灣中油公司昨(31)日宣布，今(115)年1月調降電業用戶、工業用戶天然氣價格，另民生用戶天然氣價格雖仍遠低於進口成本，但價格不調整並維持由中油吸收。此外，維持亞鄰最低價、適度調整反映成本，1月1日凌晨0時起，1月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.0元；車用液化石油氣每公升調漲0.5元。

中油表示，雖時值冬季用氣高峰，然而歐亞地區天然氣庫存充足，國際LNG市場價格呈現下跌趨勢，致整體進口氣源成本降低。依據政府核定之天然氣價格公式計算，今年1月電業用戶調降1.10%，工業用戶平均調降9.30%；另因考量照顧民生並配合政府持續穩定國內物價政策，民生用戶天然氣價格維持不調整。中油將持續掌握國際油氣市場動態並滾動檢討。

至於液化石油氣價格部分，中油指出，此次調整並未完全反映成本，未調足之處由中油持續吸收成本。為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自110年起長期未反映實際氣源成本，110年至113年液化石油氣產品累計吸收金額443億元、去年截至11月底液化石油氣產品累計吸收金額約108億元，因此今年1月適度調整液化石油氣價格。調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家日本、韓國。有關各用戶別天然氣產品價格及各項液化石油氣產品價格，可至中油官網查詢。

