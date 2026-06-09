桶裝瓦斯外洩！新竹便當店氣爆釀2死2傷 負責人現身：瓦斯警報器沒響

記者張浩譯、羅欣怡／新竹報導

新竹市便當店今（9日）發生氣爆，透天厝炸成廢墟。（圖／翻攝畫面）

新竹市東區高翠路一間去年10月才開幕的便當店，今天（9日）凌晨3時50分許發生瓦斯氣爆，還波及到隔壁的麵包店，造成老闆夫妻雙亡。便當店謝姓負責人下午現身派出所製作筆錄，表示週六（6日）才換瓦斯桶，這幾日都有營業也沒有任何異狀，店裡也有安裝瓦斯防漏警報器，但卻沒有發報，他也想知道是哪個環節出了問題。

氣爆的便當店去年（2025）才開幕，謝姓老闆說，便當店在裝潢的時候，他也認識了隔壁麵包店的吳姓夫妻，也會去麵包店裡買飲料，兩邊的互動都還不錯，今日一早看到朋友傳給他的臉書連結，才知道便當店發生氣爆，還間接造成隔壁夫妻雙亡。

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便當店謝姓老闆現身派出所。（圖／翻攝畫面）

謝姓老闆說，氣爆當時，一名員工住在便當店的3樓，自己則是住在別處，上週六（6日）瓦斯桶用完的訊號傳回公司，就有專人來換瓦斯桶，但是接連3天店裡也都有營業，都沒有發生任何異狀，直到今日清晨發生氣爆，店內也有裝瓦斯防漏警報器，但卻沒有發報，還要等調查報告才會知道哪裡出了問題。不過對於業者的說法，消防局指出，由於現場炸到相當殘破，對於這部分還是要後續調查才能確認。

新竹市消防局初步研判，洩漏源為液化石油氣瓦斯桶或其管線破裂洩漏，瓦斯洩漏後，在屋內達到一定濃度，疑遇電氣火花產生氣爆，詳細氣爆原因仍有待火調人員詳細調查釐清。

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