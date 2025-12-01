桶裝瓦斯每公斤漲1.7元

台灣中油公司宣布，將自今（二）日凌晨零時起，十二月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲一．七元；車用液化石油氣每公升調漲○．九元。

台灣中油表示，在維持亞鄰最低價下、適度調整反應成本，而這次調整並未完全反應成本，未調足之處由台灣中油持續吸收成本。

台灣中油指出，為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自一一○年起長期未反映實際氣源成本，一一○年至一一三年液化石油氣產品累計吸收金額四四三億元、一一四年截至十月底液化石油氣產品累計吸收金額約一○二億元，因此十二月適度調整液化石油氣價格。調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家（日本、韓國）。有關各項液化石油氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之液化石油氣參考牌價表。