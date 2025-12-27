桶裝瓦斯漲30到50元 小吃店苦喊：自行吸收

記者林俊華、林意芸／基隆報導

桶裝瓦斯11月才剛調漲，又宣布每公斤漲1.7元，不少小吃店受到衝擊，業者一桶瓦斯漲30到50元，等於一個月支出多了上百元，苦笑只能自行吸收，再加上明年元旦基本工資即將調漲，坦言真的吃不消。

瓦斯連續兩個月漲價，對小吃店來說是一大負擔。

瓦斯轉開大火快炒，不用幾分鐘美食就出爐，瓦斯一開就是一整天，但近期瓦斯接連漲價，讓小吃店老闆超有感覺，直呼真的快吃不消。

小吃店業者出面說明。

小吃店業者：「之前是560元，現在是600元，現在目前都是自己吸收。」

廣告 廣告

小吃店業者出面說明。

小吃店業者：「我們要自己吸收啊，我們也沒辦法漲了，萬物皆漲薪水沒漲。」

小吃店業者：「現在每個月的支出可能要多出300、400元左右，沒有增加到消費者身上。」

中油最新調整價格。

萬物齊漲店家喊苦，不少攤商選擇自己扛，不敢輕易調價，根據中油最新調整，11月家庭用桶裝瓦斯工業用丙烷每公斤調漲0.45元；車用液化石油氣每公升調漲0.3元，12月瓦斯再漲一波，桶裝瓦斯每公斤再調漲1.7元；車用液化石油氣每公升再漲0.9元，連續兩個月通通上調。

瓦斯漲價調整。

家庭用16公斤瓦斯價格從720漲到750；20公斤瓦斯也從900多漲到950左右，每桶大約多30到50元。

2026基本工資調漲。

桶裝瓦斯調漲，天然氣是否也會跟著漲還有待觀察，別看金額不大，對天天開火的店家來說，一個月就是實實在在的成本，加上明年基本工資也調漲，月薪調為2萬9500，時薪則是從190元漲為196元，對業者來說無疑又是一波衝擊。

更多三立新聞網報導

7.0地震等於「16顆原子彈」！郭鎧紋曝強震成因 強震周期要重新計算

吃不下飯接著暴斃！急診醫揭「猝死案例多」：一天數名OHCA

國民年金欠繳8年！全職主婦「一口氣繳清」 曝最大優點：很值得

2026國運籤出爐！命理師示警「這時段」台灣恐不平靜

