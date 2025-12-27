桶裝瓦斯、基本工資皆漲！小吃店：成本壓力提升

桶裝瓦斯11月才漲，12月每公斤又漲1.7元。（圖／東森新聞）





桶裝瓦斯11月才漲，12月每公斤又漲1.7元，首當其衝的就是小吃店，業者說這次一桶瓦斯漲40元變成610元，一個月算下來又多了上千元支出，但也不敢輕易反映在餐點售價上，只能自行吸收，再加上2026年元旦，基本工資即將調漲，小吃店業者壓力不小。

沸騰的湯鍋裡，軟嫩豬血樸實湯頭，是老饕最愛。又或是熱氣蒸騰的白煮豬腳湯，冬天來上一碗全身就暖了。這些熱湯美食需要不斷熬煮，如今瓦斯桶再漲價，小吃店首當其衝。

中油宣布12月起桶裝瓦斯每公斤漲1.7元，像是這樣常見的20公斤桶裝瓦斯，每桶就漲34元，不過小吃店表示他們實際叫瓦斯是漲了40元。

豬血湯業者：「漲價無形中我們的成本壓力，就會比較高一點，而且他（不只）漲一次漲兩次，一次40塊一次10塊，我們（餐點售價）這個是不可能隨著瓦斯，波動的價格，固定多少就多少，變成多出的成本，變成我們店家自己要吸收。」

豬腳湯業者更計算，一天就會用掉一桶瓦斯，每個月用掉30幾桶，一桶漲40變成610元，每個月多出上千成本自行吸收。但衝擊小吃店的不只瓦斯桶漲價，2026元旦開始 基本工資也調漲，月薪調為2萬9500，時薪則是從190元漲為196元。

豬腳湯業者張先生：「你看我們一個小攤位，我們8個人在做，我們一天開銷大概要2萬塊，（餐點價格）目前是應該不會有什麼調漲。」

但已經有不少餐飲集團默默調漲。古拉爵就被民眾發現出了新菜單，歡樂雙人套餐，從1020元變成1080元，漲了60元。吃到飽類別，饗食天堂平日晚餐998變1028，漲30。旭集的平日晚餐由1690調漲100元，變成1790元。

歲末年初，聚餐活動多，民眾荷包又縮水。

