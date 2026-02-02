一桶20美元進口賣60! 習家族被爆壟斷委國賺暴利 她淨資產恐破90兆.....

近期有消息稱，習近平的姐姐齊橋橋疑似透過習家族的權力，低價壟斷了委內瑞拉、伊朗向中國出口的石油，並透過翻倍轉售的方式牟利。圖為習近平家族。 圖：翻攝自 @caijingshujuku X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國國家主席習近平頻繁以「打擊貪腐」為由，持續針對國內高層官員進行清洗，逐漸完成了權力的集中。近期有消息稱，在完全掌握權力後，習近平開始讓自己的親屬壟斷從委內瑞拉、伊朗進口的低價石油，並藉此謀取暴利，進一步提升自身家族的競爭力。另一方面，前中國國務院總理李鵬的兒子李小鵬曾試圖透過家族關係爭取政治地位的消息，也引發網友的激烈討論。

X 推主「財經數據庫」指出，近期中國網路上廣泛流傳著一則消息，稱習近平的姐姐齊橋橋透過家族關係壟斷了中國從委內瑞拉、伊朗等國家進口的低價石油，以每桶 20 美元 ( 折合新台幣約 633.13 元 ) 的超低價格收購，隨後以每桶 40 至 60 美元 ( 折合新台幣約 1266.26 至 1899.39 元 ) 的價格轉賣給國企中石化，平均每年透過石油轉售淨賺近 4,000 億人民幣 ( 折合新台幣約 1.82 兆元 )。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。 圖：翻攝盧比歐官網 （資料照）

「財經數據庫」表示，每桶 20 美元的低價委內瑞拉石油是美國國務卿盧比歐日前出席國會聽證會時公布的消息，「委內瑞拉以超低的折扣價格向中國提供石油『抵債』，中國幾乎不花錢就能拿到」。「財經數據庫」也感嘆道，透過超廉價石油的轉手貿易「確實是一本萬利的好買賣」。

另外，X 推主「悉尼閑人」、「寒江獨釣」也進一步指出，除了石油進口外，齊橋橋可能也壟斷了深圳、廣州等地的混凝土生意，並管理著中國首家股份制保險企業「中國平安」。同時，齊橋橋也透過代理人持有多間公司的管理權，「個人淨資產可能已超過 20 兆元人民幣 ( 折合新台幣約 91.07 兆元 )」。

與此同時，X 推主「路易崇禎」也發布推文爆料稱，中國中央在 2012 年召開第十八次全國代表大會時，曾因中央候補委員名單人選的爭議，導致閉幕儀式延後，甚至造成了北京全境的大範圍塞車。

委內瑞拉的原油原來大量供應古巴、俄羅斯與中國，現已被美國壟斷。 圖：翻攝自 @LPX2019 X 帳號

「路易崇禎」指出，當年李小鵬試圖透過自己父親李鵬的權勢，在十八大會議期間「撒潑耍橫」，想要利用家族勢力進入中央候補委員的名單之中，但卻引發高層之間的激烈爭執。最終，時任中央組織部部長李源潮將李小鵬排在候補委員的最後一位。

網友認為，李小鵬被排在候補委員最後一位一事，象徵著李鵬家族已經在中國政治圈內沒落，「在成全元老面子的情況下，給了李小鵬一個『羞辱性的台階』」。

