梁云菲二度發聲！憂鬱症尋短「挨轟博流量」...不忍爆粗口反擊了
娛樂中心／綜合報導
「國光女神」梁云菲今（17）日驚傳輕生獲救，目前住院觀察中，引發外界關注，然而，卻有網友認為她利用輕生博話題，對此，梁云菲稍早在社群爆粗口發聲，強調自己早已退出演藝圈，一點也不想被媒體關注，「難道連用IG抒發自己的心情權利都沒了嗎？」
梁云菲罹患憂鬱症多年，近年幾乎淡出演藝圈，今（17）日卻因輕生未遂席捲新聞版面。面對外界質疑聲浪，梁云菲不滿表示：「沒有人會為了流量選擇用自己的生命做賭注」，透露自己這2天已經吊了10多包點滴，身體極度虛弱，卻還要承受部分網友的冷嘲熱諷。
面對外界酸她「過很爽，整天出國發美照」，梁云菲也不忍反擊：「不想想或許是自己能力不足窮酸一生，還有説可惜我沒死的，怎麼自殺未遂還敢發？ 就算我死了，還是一樣被罵説活該吧！」另一方面，梁云菲過去曾分享自己的創傷，希望能讓類似經歷的人得到支持，然而隨著她輕生未遂消息延燒，她的這些過往也再度被媒體提起，梁云菲對此感到十分不滿。
梁云菲輕生未遂獲救，所幸送醫後目前已無大礙，今早她在IG曬出一張輪椅照報平安，感性表示「自殺未遂。或許還活著，是我的人生還有使命吧。」歷經生死關頭後，梁云菲以自身經歷強調身心疾病患者真的很辛苦，呼籲外界可以多給病患一些愛與關心，同時提醒同樣陷入低谷的人不要獨自承受，以過來人經驗喊話「覺得撐不住時，請不要一個人承擔。看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
