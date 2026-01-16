梁云菲摘除病灶影片曝 子宮肌腺瘤成因、症狀與治療總整理

【緯來新聞網】「國光女神」梁云菲罹患子宮肌腺瘤，長期飽受經血過多與劇烈經痛之苦，最終接受子宮切除手術，引發網友關注與討論。根據國軍台中總醫院指出，子宮肌腺瘤是常見於30至50歲女性的婦科疾病，因子宮內膜異位至肌層所致，症狀包括經痛、經血過多與子宮腫大，部分患者甚至無明顯症狀，易導致延誤治療。

梁云菲摘除子宮肌腺瘤。（圖／梁云菲IG）

梁云菲表示，術後因對止痛藥物過敏，只能靠打針減緩疼痛，甚至痛到數度落淚。這段艱辛歷程不僅讓她體會到女性疾病帶來的痛苦，也希望藉由分享喚起更多人重視婦科健康。



根據國軍台中總醫院說明，子宮肌腺瘤，又稱子宮腺肌症或子宮腺瘤，是子宮內膜組織異位到子宮肌層內所造成的病症。常見症狀包括經血過多、嚴重經痛、骨盆腔壓痛或子宮腫大。該病多發於30至50歲女性，部分患者甚至未有明顯症狀，導致延誤治療。



醫師指出，子宮肌腺瘤的治療可分為藥物與手術兩種方式。若無生育需求或病況嚴重，手術摘除子宮是最根本的解決方法。而對尚有生育計畫的婦女，也可選擇保守療法，如荷爾蒙藥物或微創手術控制病情。然而，該病具有進行性與復發風險，建議患者一旦出現異常經痛或經血異常，即應盡早就醫診斷。



婦產科醫師提醒，子宮肌腺瘤雖非惡性腫瘤，卻會大幅影響生活品質與生育機會。透過超音波檢查、腫瘤指數檢測（CA-125）與內診可輔助診斷，並依個別情況量身規劃治療策略。



梁云菲的經歷讓許多女性感同身受，也讓「子宮肌腺瘤」這項疾病成為大眾討論焦點。她鼓勵女性朋友們多關心自己的身體狀況，不適時勇敢就醫，才能掌握健康與未來。

