梁云菲爆輕生未遂！「撿回一條已放棄的命」住院中：身心疾病真的很辛苦

「國光女神」梁云菲（Nana）今（17）日驚傳輕生未遂，所幸及時獲救，目前人在醫院接受觀察。她透過社群向外界報平安，表示「本人現在安全中，性命無大礙」，也在歷經生死關頭後寫下：「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」

梁云菲過去從《國光幫幫忙》的國光女神選拔出道，因外型亮眼受到關注，近年則轉往藝術創作與自由潛水。她日前才透露，自己近3個月反覆出現「整個人在空轉」的狀態，除了吃飯之外，多數時間都無力起身，只能躺著，甚至連與朋友聚會都會迅速感到精疲力盡，「沒有特別讓我難過的事情，但就是感受不到情緒。」

梁云菲日前坦承罹患身心疾病。（圖片來源：IG nanaliangbadgal）

她日前接受就醫檢測，前額葉活化量僅14.8，落在重鬱症的中等區間。醫師指出，她能短暫集中注意力，但無法長時間負荷，顯示前額葉功能已明顯下降。梁云菲坦言，原以為只是容易累或太懶，沒想到身體其實早已出現失衡，「既然知道問題就面對問題，並接受每一個階段的自己。」

未料17日上午，她在IG宣布自己發生輕生行為，被朋友及時救回。文中除了報平安，也感謝重要的人在關鍵時刻伸出援手，「幫我撿回一條苟延殘喘至我已放棄的命。」她也提到，目前能正常吃喝，但仍有部分時間沒有記憶，醫師要求再多觀察一段時間。

因為許多網友關心，梁云菲主動出面報平安。（圖片來源：IG nanaliangbadgal）

梁云菲長期受到憂鬱症、創傷症候群困擾，她直言：「身心疾病患者，真的很辛苦。請世界多給一些愛與關心、耐心。」也以自身經驗提醒同樣陷入低谷的人，不要獨自承受，「覺得撐不住時，請不要一個人承擔。看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」

目前梁云菲仍在住院觀察，狀況穩定。

※【姊妹淘 Babyou】提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，您能夠再給自己一個機會。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

