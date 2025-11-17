梁云菲爆輕生未遂 本人發文報平安：我的人生還有使命

藝人梁云菲驚傳輕生獲救！她親自在社群平台發文，向粉絲們報平安，表示或許她還有著「使命」，也在文中提醒大家多關注身心疾病患者，請世界多給一些愛與關心、耐心。

梁云菲貼出一張她坐著輪椅的照片，表示自己現在很安全，性命無大礙，並住院觀察中，「或許還活著，是我的人生還有使命吧，身心疾病患者，真的很辛苦，請世界多給一些愛與關心、耐心」，文章最後她也感謝朋友「幫我撿回一條苟延殘喘至我已放棄的命。」

梁云菲呼籲世界多給身心疾病患者多一些愛。圖／翻攝自梁云菲@IG

這貼文讓粉絲們都相當擔心，不過其實梁云菲昨（16）日就有發出限時動態分享自己的狀況，表示「吃得飽、睡得飽，雖然今天很常一段時間是沒記憶」，至於住院的原因，她則想保有隱私，就不與粉絲分享，稱「目前跟大家報平安就是，謝謝」。

梁云菲向大家報平安。圖／翻攝自梁云菲@IG

其實14日時梁云菲就曾分享她「前額葉失能」，已有快三個月的時間，時不時會出現整個人空轉的狀態，每天就是躺在床上，甚麼都做不了，除了進食，其他時間像是個廢人。就算跟朋友出門也很快就用盡能量，已經嚴重影響到她的生活。

對此粉絲們也紛紛留言替他打氣、加油，「別想太多啊，還有很多人愛你，還沒見到你」、「希望你一切安好」、「別忘記妳還有很棒的藝術靈魂等著妳發揮，給妳一個擁抱，活著最大」、「祝妳一切順利度過這次的難關」、「回來繼續做個可人兒，我們陪你打怪獸」。

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

