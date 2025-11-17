梁云菲爆輕生未遂！14歲翹家「遭3男灌酒性侵」 分手金剛原因曝光
娛樂中心／綜合報導
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，她今（17）日透過社群報平安，證實目前留院觀察中。梁云菲過去曾和男星金剛（李信樵）交往1年多，最終兩人因個性不合於2020年分手，但這段感情並非梁云菲人生中最黑暗的時刻，過去她曾坦言自己年輕時遭多名男性侵犯，前（2023）年4月又陷私密片外流風波，一連串事件讓她的心靈飽受折磨。
梁云菲過去與金剛有過一段戀情，兩人交往1年多，時常在社群平台放閃，當時分手消息曝光後引發眾多粉絲錯愕。據悉，兩人之所以分手，是因金剛渴望步入婚姻，個性強勢還有大男人主義，但梁云菲當時仍把重心放在工作上，兩人最終分道揚鑣。
梁云菲曾在節目《單身行不行》分享，她的父親事業有成，卻不擅表達情感；舞廳紅牌出身的媽媽，可能對自身出身敏感，因而以嚴格方式教養她。國中時期，梁云菲認識同間學校高中部的學生，初嚐自由滋味的她，開始變得叛逆，甚至還翹家搬進男生家，怎料父親卻直接帶警察上門抓人，她與父親的關係也更加緊張。
梁云菲回憶，當時父親要求警方帶她到醫院檢查是否感染性病，讓她困惑又受傷，她也再次離家，豈料，父親隨後再度報警，不僅請少年隊把她帶回，還將她送進女子監獄。在獄中待了2個月的梁云菲出獄後不願回家，在外頭流浪許久，當年14歲的她不僅被騙走錢財，還被3人灌酒性侵，遭70歲阿伯載到荒郊野外做一些不堪的事情，她的心裡從此留下陰影，也因此罹患憂鬱症，不只一次試圖輕生。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
