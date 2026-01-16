梁云菲突宣布「摘除子宮」 自曝藥物過敏痛到哭：我需要健康的身體

【緯來新聞網】「國光女神」梁云菲近日公開自身手術紀錄，表示因診斷為子宮肌腺瘤，長期經歷大量出血與劇烈疼痛，經與醫師討論後，決定接受子宮切除手術，而她也坦言術後也因對藥物過敏，只能打止痛針減緩，甚至多次痛到哭，消息曝光後也引來不少粉絲心疼。

梁云菲摘除子宮。

梁云菲在影片中所述，她過去數年被誤診為子宮肌瘤，直到2023年11月才確診為子宮肌腺瘤。根據醫療機構如台灣婦產科醫學會資料指出，兩者雖同屬子宮良性疾病，但病灶性質及治療方式不同。子宮肌瘤可透過局部切除處理，肌腺瘤則需全子宮切除才能根治。梁云菲表示，因未規劃生育並長期受困擾，遂決定手術解決病症。



手術約歷時3小時，雖過程順利，但術後恢復面臨挑戰。梁云菲提到自己有嚴重藥物過敏史，能使用的止痛藥有限，主要仰賴護理人員定時施打特定止痛針。她坦言，儘管每日最盼望能按下護理鈴請求協助止痛，仍多次疼痛至落淚。



消息曝光後也引來不少網友心疼紛紛留言「當女人辛苦了」、「好好休養」、「把自己身體顧好最重要！」

