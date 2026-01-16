梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸

娛樂中心／饒婉馨報導

女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。





梁云菲紀錄下手術過程，並吐露心聲。（圖／翻攝「nanaliangbadgal」IG）

梁云菲（Nana）16日在IG發出一段影片，寫下「再見了，我的子宮」，她表示這幾年一直被誤診是肌瘤，實際上是「子宮肌腺瘤」，而這兩種病症完全不同，子宮肌腺瘤唯一根治的方法就是切除整個子宮。她在找到比較大間的醫療體系，跟醫生面診後，就立刻決定在當天下午進行手術，梁云菲坦言「我並沒有因爲這件事，開心或不開心，反而沒甚麼情緒，就是當機立斷的處理完，因爲我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體」。

梁云菲反問自己，「是一個不完整的女人嗎」，讓眾多網友鼻酸，也一直替她加油打氣。（圖／翻攝「nanaliangbadgal」IG）

影片中她提到自己有嚴重的藥物過敏，因此能使用的止痛藥物很少，術後期間她都期待著早、晚能打止痛藥的時間，且為了讓身體能排氣，還需要下床練習走路，她一度痛到彎下腰無法站直身體；梁云菲於影片內提到，子宮是女性的一大特徵，因此她反問自己「那沒有子宮，我是不是就不完整了？是一個不完整的女人嗎？」，不過她回想「這段時間，我也很勇敢很努力，不管是吃藥、打針、忍受痛，我想這也算是女性的毅力，一起勇於面對自己的韌性」，強調「或許我們的靈魂是沒有那麼容易被定義的，能定義自己的，只有你的內心及強大」。





