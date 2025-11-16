梁云菲罹非典型憂鬱！前額葉失能 躺床空轉3月「什麼都做不了」

梁云菲近日透露，她被診斷為「非典型憂鬱症：鬱期」，且前額葉活化度偏低。（圖／翻攝自梁云菲IG）





藝人梁云菲（Nana）近日坦言，自己已陷入「空轉狀態」將近 3 個月。除了吃飯，多數時間都躺在床上，連回覆廠商訊息、處理簡單工作都覺得吃力。就醫並接受 NIRS 近紅外線腦血流檢測後，被診斷為「非典型憂鬱症：鬱期」，醫師指出她的前額葉活化程度偏低，屬於前額葉功能下降，也讓她驚覺自己其實已在鬱期停留多時。

出道於《國光幫幫忙》國光女神選拔的梁云菲，以直爽、敢說敢玩形象受到關注。她近日在 IG 分享「前額葉失能日記」，透露近來常感到精神被抽空，每天大半時間都只能躺在床上，「除了進食，其他時間像個廢人」。她表示並沒有遭遇重大挫折，但情緒卻像被靜音，連基本的喜怒哀樂都難以感受到。

廣告 廣告

她也提到，偶爾仍會硬撐著出門與朋友見面，聊天時看起來正常、也能微笑，但沒多久就覺得能量被耗盡。「不是懶，也不是累，是明明什麼都沒做，大腦卻像跑完一場長跑，只剩下空殼。」

在醫師建議下，她接受 NIRS 近紅外線腦血流檢測，透過「語言流暢度任務」觀察前額葉在思考、專注時的活化狀況。前額葉負責情緒調節、專注力、行為控制及語言等功能，血流越高代表功能越正常、運作越充分。

檢測結果顯示，健康人在任務中前額葉活化會快速上升；重鬱症患者則反應較慢、曲線上升有限。梁云菲表示，自己的曲線一開始有反應，但很快就大幅下降，掉到極低位置，進入長時間低活化狀態。她的前額葉整體活化量（Integral）為 14.8，落在重度憂鬱 10至20 的中等區間，顯示能量偏低，與「非典型憂鬱症：鬱期」診斷相符。醫師指出，這代表她雖能短暫集中精神，但在負荷持續下，大腦就會迅速疲乏。

梁云菲接受 NIRS 近紅外線腦血流檢測，藉由「語言流暢度任務」評估前額葉在思考與專注時的活化程度。（圖／翻攝自梁云菲IG）

梁云菲接受 NIRS 近紅外線腦血流檢測，藉由「語言流暢度任務」評估前額葉在思考與專注時的活化程度。（圖／翻攝自梁云菲IG）

梁云菲坦言，看到檢測圖後才真正理解自己的狀況。過去她以為只是比較懶或體力差，沒想到其實已是前額葉功能下降，且持續了好幾個月。「如果沒有檢測，我真的不知道自己已經在鬱期一段時間。」

她也藉此提醒大眾，憂鬱症不一定會以想不開等明顯負面情緒表現，有時只是長期空轉、情緒麻木，甚至覺得靈魂被抽空，這同樣可能是憂鬱的徵兆。她向同樣面臨困境的人喊話，希望自己的經驗能帶來安慰，「你的感覺是真的，大腦也值得被好好安放。用正確的眼光看待自己，才不會用錯誤的方式評判自己。」



【更多東森娛樂報導】

●梁云菲飯店親密互動曝光 本人親上火線認遭偷拍

●疑戀情生變！梁云菲突PO黑白照 70字訴放手課題

●日本雙胞胎大胃王身心崩壞！ 自爆：對吃東西沒興趣了

