梁云菲認「切除子宮」！手術爆哭畫面曝光： 我是不完整的女人嗎





「國光女神」梁云菲在2025年歷經分手困境，以及前額葉失能輕生未遂的苦難，曾發文吐心聲「覺得撐不住時，請不要一個人承擔，看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人」。近期梁云菲還曝光自己「子宮切除」手術爆哭畫面，再度飽受疼痛的模樣，令粉絲相當心疼。



梁云菲遭誤診：理性面對

梁云菲特別發文「向子宮告別」，且透露飽受月經來時大量出血，以及出現血塊和劇烈疼痛的困擾：「這幾年一直被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤，這是兩件完全不同的病症」。

梁云菲坦言「肌瘤是能夠直接切除肌瘤本身，而子宮肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整個子宮」，且表示自己並沒有因為這件事，有不開心或開心的情緒，為了健康反而沒有什麼情緒，而是當機立斷理性面對一切：「因爲我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體，遇見了，就面對」，同時也感謝自己的果斷與勇敢。

梁云菲公開「切除子宮」手術痛哭畫面，憂心女人少了子宮不完整。圖片來源：IG@nanaliangbadgal

梁云菲：憂女人切除子宮不完整

梁云菲因為不打算生小孩，和醫生面診完就決定在當天下午進行約3小時的手術，而她因為有嚴重的藥物過敏，導致止痛藥選擇不多，住院時只能靠止痛針緩解不適。

梁云菲也憂心：「大家都說子宮是女性特徵，那沒有子宮，我是不是就不完整了？是一個不完整的女人嗎？」，但仍勇敢堅強面對一切：「我想這也算是女性的毅力，一起勇於面對自己的韌性，或許我們的靈魂是沒有那麼容易被定義的，能定義自己的只有你的內心以及強大」，粉絲也紛紛湧入加油留言：「不要擔心，沒有子宮妳還是完整的，加油，妳超級勇敢」，為梁云菲加油打氣。

子宮肌瘤與子宮肌腺瘤不一樣？

根據衛福部官網針對醫師處置的衛教資訊：

子宮肌瘤（uterine myomas）： 病理上稱為平滑肌瘤（leiomyoma），因為常有纖維樣變化也被稱為纖維肌瘤（fibromyoma），或是纖維樣瘤（fibroid），是婦女最常見良性與實質骨盆腫瘤，小肌瘤通常無症狀。

子宮腺肌症：過去也被稱為內部子宮內膜異位症（internal endometriosis），以子宮瀰漫性腫大表現，可同時與肌瘤並存，而肌腺瘤以不規則腫瘤呈現。許多有腺肌症婦女可能會沒症狀；而且會依年齡增大而增加罹患機會，所以疾病可能與年齡相關。

子宮肌瘤與子宮腺肌症手術治療，適用於「子宮異常出血」與「大腫瘤壓迫」症狀。手術前醫師需慎選病人，而就診的病患也需依自身狀況，詢問醫師適合的診治方式。

未完成生育婦女、希望保留子宮婦女、不孕與復發性妊娠喪失： 可選擇肌瘤切除手術。

已完成生育婦女、現在或將來可能有其他疾病危險性、或確定終止症狀、或活性出血或其他治療失敗的婦女：可選擇子宮切除手術。 myBlockquoteFilterTag_0



