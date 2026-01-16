梁云菲誤診多年！自曝子宮已切除 反問：是個不完整的女人？

梁云菲在社群媒體釋出影片，透露自己動了切除子宮的手術。（翻攝自梁云菲IG）

34歲前「國光女神」梁云菲今（16）日在社群媒體釋出影片，自曝多年來一直被誤診是子宮肌瘤，但上週發現是其實是子宮肌腺瘤，她在影片中呈現切除子宮的住院紀錄，並自我反問，「是個不完整的女人？」影片曝光後，有許多粉絲跑來留言幫她加油打氣。

梁云菲今天在IG曬出一段影片，提到自己因子宮肌腺瘤緣故，唯一根治的方式就是動手術將子宮切除，她強調自己並沒有生小孩的打算，最後決定將子宮切除。她也在po文中提到，這幾年來一直被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤。

梁云菲在影片中呈現切除子宮的住院紀錄，她在手術完成後，提到一直以來女性的特徵包含胸部、子宮，她自我反問「那沒有了子宮，我是不是就不完整了？是個不完整的女人？」不過她想想在這段治療時間的所有努力，「我想這也算是女性的一種毅力，一起勇於面對自己的韌性，或許我們的靈魂是沒有那麼容易被定義的，能定義自己的指有你的內心及強大。」

梁云菲更在po文中透露，自己並沒有因為這件事，開心或不開心，反而沒什麼情緒，就是當機立斷的處理完，「因為我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。遇見了，就面對。感謝這2026的精采開局。也謝謝自己依然果斷勇敢。」

