梁云菲輕生未遂！3天前才曝「前額葉失能」 數值位重鬱症區間

「國光女神」梁云菲（Nana）今（17日）傳出輕生未遂，送醫後已經沒有大礙，她也自嘲：「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」事實上，先前梁云菲才透露自己的身心狀態不穩，診斷後發現是「非典型憂鬱症的鬱期」，前額葉活化度快速下降，她這才驚覺自己不是體力下降，「既然知道問題就面對問題，並接受每一個階段的自己。」沒想到今日上午她就選擇輕生。

梁云菲身心空轉 影響到工作生活

梁云菲14日才發文表示，大概有3個月時間，自己整個人會呈現空轉的狀態，「每天就是躺在床上，甚麼都做不了，除了進食，其他時間像是個廢人。」偶爾她能夠打起精神去和朋友赴約，正常談笑風生，但很快就會能量耗盡，「沒有特別讓我難過的事情，但就是感受不到情緒。」這種狀況也影響到她的工作，連回覆廠商訊息對她來說都很吃力，她開始想逃避，「真的已經影響到我的生活了。」

檢查竟是重鬱症 額葉活化度驟降

梁云菲在就診之後，進行NIRS近紅外線腦血流檢測，這才發現前額葉活化度落在重鬱症中等區間，「與這次醫生診斷的，非典型憂鬱症的鬱期完全吻合。」她以為自己有病識感，這次卻沒有發現不對勁，「如果沒有檢測，我真的不知道原來處於鬱期好一陣子。憂鬱不是一定要想不開或表現負面，有時候空轉，感覺靈魂被抽空，或是感受不到情緒，這也是憂鬱的一種表現。」

才喊話「接受每階段的自己」 梁云菲被發現輕生未遂

梁云菲也對自己正向喊話：「既然知道問題就面對問題，並接受每一個階段的自己。」沒想到才不到幾天她就選擇輕生，梁云菲事後也發文報平安，「本人現在安全中。性命無大礙，並住院觀察中。」她感謝朋友即時伸出援手，「幫我撿回一條苟延殘喘至我已放棄的命。」她也呼籲外界多給身心疾病患者關心，「自殺未遂。或許還活著，是我的人生還有使命吧。」

