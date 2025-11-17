梁云菲輕生獲救報平安 「或許我的人生還有使命」
【緯來新聞網】「國光女神」梁云菲日前才自爆前額葉失能，近3個月時間只能躺在床上像個廢人，感受不到什麼情緒，包括社交也感到很負擔。今（17日）她在社群透露自己正在住院觀察中，也坦承自己是輕生未遂，「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」
梁云菲傳出輕生獲救。（圖／翻攝自梁云菲IG）
17日一早她在IG發文表示自己輕生未遂，正在醫院接受觀察，目前正在醫院接受觀察。她透過社群報平安，並感謝朋友救回一條命，「本人現在安全中，性命無大礙。」她也呼籲外界，身心疾病患者其實相當辛苦，「身心疾病患者，真的很辛苦。請世界多給一些愛與關心、耐心。」並呼籲跟她一樣的患者，「如果覺得撐不住，不要一個人承擔，一定要尋求身心科或懂得傾聽的人。」
她過去就曾坦言深受憂鬱症跟創傷症候群所苦，就連簡單的日常社交、回覆訊息都感到疲憊，就醫後發現自己有前額葉失能症狀，處於鬱期好一陣子，「憂鬱不是一定要想不開或表現負面，有時候空轉，感覺靈魂被抽空，或是感受不到情緒，這也是憂鬱的一種表現。」
梁云菲在社群報平安，表示目前生命無大礙，並呼籲身心患者一定要尋求協助。（圖／翻攝自梁云菲IG）
《緯來新聞網》提醒您：
★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★
生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
祖雄辣妻「產後7天」走紅毯 「驚人狀態」曝光！
娛樂中心／江姿儀報導烏克蘭女星佳娜早期來台當模特兒，擁有深邃五官與魔鬼身材，與大馬鮮肉男星祖雄相愛結婚。去年2人初迎來寶貝女兒「內內」，本月7日佳娜又生下兒子「季季」，兒女雙全升格二寶爸媽。昨（15日）產後1週，佳娜居然與老公出席走鐘獎紅毯，恢復速度震驚眾人。民視 ・ 22 小時前
中國網紅砸1745萬打造「人工八塊腹肌」 整形醫警告恐導致可怕下場
中國黑龍江省一位美妝時尚網紅「Andy Hao Tienan」，為了追尋「神級」健美身材，竟豪擲人民幣400萬元（約新台幣1745萬元），進行了多達40次的玻尿酸注射「體雕」療程。他大手筆地在肩膀、鎖骨、胸部甚至腹部進行填充，並高調宣稱成功打造出「中國首例人工八塊腹肌」，更放話3年後若能維持，將挑戰金氏世界紀錄，甚至要直播「用腹肌夾核桃」展現「神力」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
身邊只剩炮友！她嘆「只要性才有人陪我」無奈曝交友困境：我承認我很髒
隨著成長、出社會工作後，能夠交到知心朋友也越來越困難，也讓近幾年來交友軟體越發興盛，就有一名女網友分享，她從大學起就不懂得如何主動交友與維繫關係，結果長期下來身邊只剩「靠性維持」的炮友型朋友，令她感到矛盾又自責。貼文曝光後掀起熱議，許多網友鼓勵她別貶低自己，也建議可以從共同興趣、活動或課程重新建立人際連結，「保護自己最重要」。鏡報 ・ 1 天前
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，中廣新聞網 ・ 7 小時前
志祺七七走鐘紅毯「禁慾襯衫」帥爛！SSR臉蛋猛升級網認不出：誰
娛樂中心／綜合報導知名YouTuber「志祺七七」才在9月上片提到自己由於大罷免期間面臨大量退訂、倒讚，讓他經營流量出現大下滑，甚至讓他想著是不是要停掉經營，不過目前仍持續經營頻道的他，於昨（15）現身2025走鐘獎現場，打扮精緻又細節滿滿的他立刻驚豔全場，他於社群公開一系列棚拍成果照，更讓許多網友大讚志祺七七帥度升級，甚至有人感嘆「認不出！」。民視 ・ 6 小時前
梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生
「國光女神」梁云菲輕生獲救，目前住院觀察中，今（17）日透過社群平台報平安，感嘆「或許還活著，是我的人生還有使命吧」。事實上，她罹患憂鬱症多年，近年幾乎淡出演藝圈，今年6月更坦承戶頭存款只剩5千元，甚至寧願賣掉名牌包，也不願放棄創作夢想，生活過得相當辛苦。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「國光女神」梁云菲驚傳送醫急救 IG親報平安「病況曝光」
即時中心／綜合報導「國光女神」梁云菲今（17）日上午驚傳輕生獲救！他在社群發文透露目前無大礙，正住院觀察中，「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」民視 ・ 6 小時前
國中生試膽闖空屋驚見「1億元現鈔」！組團狂偷錢 爽買喪屍菸彈
傻眼！日本沖繩發生一起荒謬事件，今年5月至6月期間，有數名國、高中生闖入一處空屋中，發現屋內藏有超過1億日圓的現金，這些青少年取走現金，並將贓款用於購買喪屍菸彈等毒品。鏡報 ・ 10 小時前
住客30多輛車被淹蘇澳煙波扛下來 律師揪細節讚：叫小賀
日前在颱風鳳凰及東北季風共伴效應影響下，導致宜蘭蘇澳強降雨釀災，位於蘇澳的煙波飯店淹水，30多輛旅客車輛受影響。業者12日表示，房費全免外，也啟動保險理賠與賠償程序。對此，巴毛律師陳宇安今（16）天說，蘇澳煙波真的是「叫小賀」的飯店，明明知道把車留在地下室，如果有車損他們要賠，但還是扛下來了，沒有讓車主開出去然後一路沖出海，真的很有guts 給讚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Andy才奪走鐘大獎！前女友家寧無預警上片 全素顏太赤裸
百萬YouTuber Andy老師昨（15日）在第七屆走鐘獎拿下「年度個人創作獎」，這也是他入行多年來首度奪下最大獎項，典禮上他一度哽咽泛淚，特別提到母親從小叮嚀「人要懂得感恩」，沒想到今日前女友家寧就無預警上新片，以全素顏現身直呼：「太赤裸了！」再度引發網友討論。鏡報 ・ 22 小時前
懷孕還跑3場馬拉松！黃沐妍被醫師「1句話」點醒 決定「帶著寶寶一起衝」
「小豬」黃沐妍近日喜事連連，不僅宣布 10 月中已與老公登記結婚，13 日更公開懷孕好消息。讓人驚訝的是，她在不知情的情況下，竟帶著肚中寶寶跑完柏林、芝加哥與紐約三場世界馬拉松。她坦言，得知懷孕當下百感交集，第一時間就向醫師諮詢是否該取消後續行程，沒想到醫師的一句話：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」讓她瞬間愣住，也成為她做出決定的關鍵。鏡報 ・ 10 小時前
走鐘獎／High咖得獎上台開酸「粿王不倫戀」 感謝女友「沒吵著去美國玩」
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 1 天前
梁云菲診斷出「前額葉失能」 親曝病況：整個人停機、被掏空
【緯來新聞網】自節目《國光幫幫忙》出道的「國光女神」梁云菲（Nana），以大方率真的形象受到關注。近緯來新聞網 ・ 1 天前
股價崩到熔斷！「這檔生技股」新藥臨床二期未達標...重挫61% 今日交易暫停
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導生技興櫃股安成生技（6610）昨（16）日召開重訊會，宣布治療產後憂鬱症新藥NORA520二期臨床試驗療效指標未達標，導致今（17...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
黃沐妍懷孕「跑3場馬拉松」！揭醫生1句話被點醒
娛樂中心／王靖慈報導藝人黃沐妍（小豬）近來可謂喜事連連，先是公布已在10月與老公完成登記結婚，接著13日再度宣布懷孕，備受各界關注。近期於個人Instagram上講述自己得知懷孕後，想繼續完成跑馬拉松的夢想，並把自己與醫生對話分享出來，鼓勵和她一樣懷孕的媽媽們。民視 ・ 6 小時前
長知識！電梯裡鏡子不是為了整理儀容 1功能竟能救命
電梯大家都搭過，不管是飯店裡的全景玻璃電梯，或是一般大樓裡狹小密閉的電梯，多數電梯的牆上都裝了鏡子，但這並不是為了方便大家整理儀容，而是有安全上的考量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳水患煙波飯店30幾輛車泡水 車主批「人禍」集體訴訟求償
鳳凰颱風豪雨日前狂襲宜蘭蘇澳鎮，滾滾洪流灌入煙波四季雙泉館地下室停車場，造成30幾輛車慘遭滅頂，部分受災房客今天委任律師...聯合新聞網 ・ 4 小時前
生日沒花沒驚喜！男友準備「鹽酥雞＋永和豆漿」 妹子氣炸怒分手
許多人生日時可能會好好慶祝一番，紀念難得的一刻。一位女子表示，先前直男男友生日時，她好好規劃送了遊戲機、吃高級餐廳，近日換她過生日，事先和男友敲定慶祝日期，沒想到當天好好梳妝後，男友竟帶她去吃鹽酥雞、永和豆漿，沒有安排任何餐廳或是花束等驚喜，隔天還說「我要睡到自然醒啊」，讓女子直呼自己根本像是小丑、決定直接分手，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 22 小時前
泡麵神級吃法曝光！加1物「麵變更Q彈」 老饕狂推：吸油又防癌
泡麵是台灣人很喜歡的美食之一，也有許多人會分享自己的獨家配方，可以讓泡麵更加美味。近日，就有一位網友分享，在泡麵中加「冰塊」不僅可以讓麵條變得更加Q彈，還可以降低湯頭的溫度，減少罹癌的風險。貼文發出後，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男學生「天天吃烤香腸」竟罹大腸癌亡！譚敦慈揭「這水果之王」能排毒
烤香腸味道香氣濃郁，一口咬下後爆汁，再來一碗飯，超級滿足，但注意還是要適量食用！長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈分享案例，曾有一名18歲男學生因為長期吃烤香腸，就醫驗出大腸癌，後來永別於世。對此，譚敦慈指出，燒烤食物易有致癌物，並推薦「食用芭樂」，可以把體內毒素排除！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前